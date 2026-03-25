Ona je spremna! Ako dođe do krize, Osječanka Ivana neće je ni osjetiti: 'Za ne daj Bože'

Globalna recesija, rast cijena i nesigurnost uzrokovana ratom na Bliskom istoku sve više utječu na svakodnevni život ljudi. U takvim okolnostima sve se češće spominju "prepperi", odnosno osobe koje se unaprijed pripremaju za krizne situacije, među kojima je i Osječanka Ivana koja je s tim počela još prije nekoliko godina, piše SiB.hr

Naime, sve je počelo tijekom pandemije, kada je shvatila da nije spremna za izvanredne situacije te je počela kupovati na veliko. Po nekoliko litara ulja, vreća ili dvije brašna, barem desetak različitih konzervi gotovih jela, desetci pašteta, nekoliko pakiranja maslaca, brojni paketi tijesta, ali i kako ističe, obvezni kvasac, od krize na Bliskom istoku nalaze se u njezinome domu.

"Živim na minimalcu, no uvijek imam stotinu ili 200 eura gotovine. Isto tako, kupujem na akcijama, naravno kao i većina nas. Jer kriza je već odavno i to građani znaju, bez obzira na to što nas politika uvjerava u stabilnu situaciju", zaključuje ova Osječanka. Kad joj nešto zatreba, Ivana će otići u trgovinu po to, no ako je proizvod na akciji kupit će i dodati svojim već spremljenim zalihama.

"Živim u kući, nažalost ne i u okolici Osijeka. Pritom mislim na držanje domaćih životinja poput kokoši da bih svakodnevno imala domaća jaja. Ne smijem ih držati, no zato bi bilo super kad bih danas-sutra iskopala bunar da imam i svoju vodu. Za ne daj Bože", poručuje Ivana za SiB.hr, ističući da na dnevno posluša tek vijest ili dvije o globalnoj krizi. Iako po prirodi nije pesimistična, naglašava da joj nisu potrebne vijesti da bi vidjela da nam se ne piše dobro.

