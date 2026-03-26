DALIĆ PRELOMIO /

Je li ovo sastav u kojem će Hrvatska igrati protiv Kolumbije?

Velik test za hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u Orlandu - prvi put u povijesti Hrvatska protiv Kolumbije.

I kako je najavljeno, nova provjera sustava sa trojicom u zadnjoj liniji. Evo kako bi to moglo izgledati - naravno mnogi će dobiti priliku u dvije utakmice ali večeras bi izbornik Dalić mogao krenuti ovako:  Livaković na vratima -  Pongračić, Vušković i Erlić trebali bi biti ta trojica otraga. U veznoj liniji - Perišić, Petar Sučić, Modrić i Jakić. Ovo bi bio sustav 3-4-2-1  - dakle bliže vratima Kolumbije igrat će Baturina lijevo i Mario Pašalić desno - isturen u napadu Budimir. Više u prilogu RTL Danas.

Utakmica Hrvatska - Kolumbija počinje u petak u 0.30.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo. 

26.3.2026.
20:51
RTL Danas
Zlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaKolumbijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
