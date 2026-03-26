GLAS NAVIJAČA

Vatreni igraju u jako izazovnom terminu: 'Spavamo sutra na poslu'

Foto: Damir SENCAR/AFP/Profimedia

Utakmica Hrvatske i Kolumbije počinje u 0.30 po hrvatskom vremenu

26.3.2026.
20:39
Sportski.net
Hrvatska protiv Kolumbije igra prvu prijateljsku utakmicu uoči Svjetskog prvenstva, a taj susret u američkom Orlandu počinje u petak pola sata nakon ponoći.

Uz to što je taj susret povijesan, jer Hrvatska nikad u povijesti nije igrala s Kolumbijom, njegovo gledanje će zbog termina biti velik izazov za mnoge navijače Vatrenih.

Na Facebooku Net.hr-a postavili smo vam pitanje hoćete li gledati utakmicu i bilo je svakakvih odgovora, od onih da im ne pada na pamet propustiti utakmicu, do onih da im je san zbog posla ipak važniji. U nastavku prenosimo neke od odgovora navijača:

"Ima spavanja, ne pada mi napamet. Idem raditi ujutro, pa pa Vatreni."

"Kakvo spavanje....pa to se ne propušta."

"Naravno, nema spavanja."

"Tekmu gledamo,a sutra na poslu spavamo."

"A što će mi oni dati plaću?"

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo. 

 

Standings provided by Sofascore

 

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni protiv Kolumbije u Orlandu igraju povijesnu utakmicu

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaKolumbijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Navijači
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
