Vatreni igraju u jako izazovnom terminu: 'Spavamo sutra na poslu'

Hrvatska protiv Kolumbije igra prvu prijateljsku utakmicu uoči Svjetskog prvenstva, a taj susret u američkom Orlandu počinje u petak pola sata nakon ponoći.

Uz to što je taj susret povijesan, jer Hrvatska nikad u povijesti nije igrala s Kolumbijom, njegovo gledanje će zbog termina biti velik izazov za mnoge navijače Vatrenih.

Na Facebooku Net.hr-a postavili smo vam pitanje hoćete li gledati utakmicu i bilo je svakakvih odgovora, od onih da im ne pada na pamet propustiti utakmicu, do onih da im je san zbog posla ipak važniji. U nastavku prenosimo neke od odgovora navijača:

"Ima spavanja, ne pada mi napamet. Idem raditi ujutro, pa pa Vatreni."

"Kakvo spavanje....pa to se ne propušta."

"Naravno, nema spavanja."

"Tekmu gledamo,a sutra na poslu spavamo."

"A što će mi oni dati plaću?"

