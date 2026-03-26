Hrvatska igra za povijest, Dalić sprema veliko iznenađenje: 'Nismo favoriti samo zbog jednog'

Hrvatska nogometna reprezentacija u američkom Orlandu protiv Kolumbije igra prvu prijateljsku utakmicu uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu. Vatreni će u ovom dvoboju, prvom ikada protiv Kolumbijaca, povijesnom, nastupiti u neuobičajenom izdanju jer izbornik Zlatko Dalić namjerava isprobati formaciju s tri igrača u obrani umjesto četiri.

Prijateljska utakmica
Hrvatska : Kolumbija

Mogući sastav:

Hrvatska: Livaković; Pongračić, Vušković, Erlić; Perišić, P. Sučić, Modrić, Jakić; Baturina, Pašalić; Budimir

Nikola Jurčević, trener i bivši profesionalni nogometaš koji je za Ćirine Vatrene odigrao 19 utakmica uz dva gola i bio dio momčadi na Euru 1996. godine u Engleskoj, što je bilo prvo veliko natjecanje na kojem je Hrvatska sudjelovala kao samostalna država, javio se portalu Net.hr uoči utakmice Hrvatske i Kolumbije. Njegov reprezentativni put trajao je od 1990. do 1996. godine, a nakon igračke karijere ostao je usko vezan uz reprezentaciju kao dugogodišnji pomoćni trener tadašnjem izborniku Slavenu Biliću.

"Nismo mogli naći bolje i zanimljivije utakmice za probu za Svjetsko nogometno prvenstvo. Dva izvanredna suparnika, kvalitetna, među njima je i jedan Brazil što garantira i onaj najveći spektakl. Velika je to prilika za našu reprezentaciju da vidimo gdje se u ovom trenutku nalazimo i da dobijemo neku orijentaciju što možemo očekivati na Svjetskom prvenstvu. Naravno, to je prilika za izbornika i da isproba neke varijante koje planira. Možda i da priliku da nekim igračima oko kojih postoji neka dilema, tko će biti taj ili ti putnici za SP", govori za portal Net.hr Nikola Jurčević i dodaje:

"U svakom slučaju jedan zanimljiv i isto tako vrlo važan termin za Hrvatsku."

Što će biti ključno protiv Kolumbije i tko je favorit u toj utakmici?

"Ne možemo pričati o tome da smo mi neki favoriti. Tu je jedna potpuno otvorena utakmica gdje su moguća sva tri znaka. Kolumbija koju možda ne znam tako dobro, ali koliko čitam, tu je isto puno igrača koji igraju u najjačim ligama. Imaju kvalitetu i u toj utakmici je sve moguće. To je veliki, pravi test u kojem nemamo neki rezultatski imperativ, iako je uvijek dobro napraviti dobar rezultat zbog nekakve atmosfere, samopouzdanja ili slično, ali mislim da to u ovom trenutku nije u prvom planu, nego da se naprave ove stvari o kojima sam pričao ranije. Kažem, ne možemo pričati da smo favoriti protiv Kolumbije jer je to utakmica reprezentacija vjerojatno podjednake kvalitete gdje je sve moguće i u kojoj će ključno biti da sv igrači budu na visokoj razini".

Prema informacijama koje su se pojavile, izbornik Zlatko Dalić planira poštedjeti stopere Josip Šutalo i Duje Ćaleta-Car za dvoboj protiv Brazila. Očekuje se da će Luka Modrić i Ivan Perišić ipak započeti utakmicu, iako su najiskusniji u momčadi, jer ne vole pauzirati, a između susreta imaju dovoljno vremena za oporavak. Uz to, njihovi klubovi više nisu u europskim natjecanjima, što im dodatno olakšava nastup.

Najveća dilema ostaje na desnom beku. Iako se Josip Stanišić nameće kao najbolje rješenje, izbornik ga ne želi previše opteretiti zbog obveza u klubu. Zato bi priliku mogli dobiti Marco Pašalić ili Kristijan Jakić. Pašalić prirodno igra ofenzivnije, pa bi mogao imati poteškoća u obrani protiv opasnog Luis Díaz, zbog čega se Jakić čini sigurnijom opcijom. Kao alternativa spominje se i Hrvoje Smolčić.

U napadu bi Andrej Kramarić mogao dobiti odmor zbog problema s ozljedom. Mogući sastav za utakmicu protiv Kolumbije bio bi: Livaković – Erlić, Vušković, Pongračić – Jakić, Modrić, P. Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Baturina – Budimir.

Od prve minute priliku bi mogli dobiti i Nikola Vlašić, Petar Musa ili Igor Matanović, a nisu isključena ni iznenađenja poput Martina Baturine, Luke Sučića ili Tonija Fruka. S obzirom na mogućnost čak osam zamjena, izbornik će imati priliku isprobati velik broj igrača.

Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, uoči Kolumbije je kazao:

"Kolumbija je među tri najbolje reprezentacije u Južnoj Americi, riječ je o reprezentaciji koja igra sjajan nogomet i ima puno dobrih, brzih igrača koji igraju u Europi. Kolumbijci imaju jako dobru tranziciju i energiju i za nas će to biti vrlo zahtjevna utakmica. Moramo biti spremni odgovoriti na pravi način protiv najjačih protivnika, moramo biti kompetitivni. Vjerujem u našu reprezentaciju, imamo kvalitetu, a ova utakmica je put kojim moramo težiti da bismo što spremniji dočekali Svjetsko prvenstvo", izjavio je u najavi susreta hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

Utakmica se igra na velebnom stadionu Camping World u Orlandu, zdanju koje prima preko 60.000 gledatelja i koje je bilo domaćin utakmica Svjetskog prvenstva davne 1994. godine.

Utakmicu Hrvatska - Kolumbija možete gledati u noći sa četvrtka na petak u 00:30 na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

