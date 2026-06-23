Mamu liječnici mjesecima uvjeravali da ima bezopasnu cistu, a sad se bori za život

Nakon što su joj liječnici priopćili da ima neizlječiv rak, shrvana majka dvoje djece ispričala je kako jedva može pogledati svoju djecu, staru jednu i četiri godine, a da ne osjeti golem osjećaj krivnje jer će ih uskoro napustiti.

Chloe Houghton, 32-godišnja vlasnica kozmetičkog salona, sportašica i majka, primila je razarajuću dijagnozu nakon što je otkrila kvržicu na prsima, za koju su je liječnici mjesecima uvjeravali da je samo bezopasna cista.

Liječnici su je mjesecima uvjeravali da je bezopasno

Kad je konačno uklonjena, dijagnosticiran joj je mikrocelularni karcinom pluća u četvrtom stadiju, nakon što se otkrilo da se bolest već proširila. "Nikada u životu nisam pušila ni koristila e-cigarete, ali sve što vam treba za rak pluća su pluća", ispričala je Chloe za Daily Mirror.

Chloe je prvi put primijetila malu izraslinu pod tušem. Iako je tada bila široka samo nekoliko milimetara, počela je brzo rasti i postala je bolna kad bi podigla sina. Liječnik joj je u početku rekao da je kvržica vjerojatno samo komadić hrskavice.

Budući da se pomicala kad bi je pritisnula, uvjeravali su je da je to "dobar" znak i da je malo vjerojatno da je kancerogena. Nakon niza kontrolnih posjeta i krvnih testova koji su svi bili uredni, Chloe je inzistirala na uklanjanju kvržice u kolovozu 2023. godine.

"Postajala je sve veća i primjećivala se na mojim prsima, pa sam morala nositi majice s višim ovratnikom kako bih je prekrila. Htjela sam je ukloniti jer me boljelo kad bih podigla sina", objasnila je.

Alarmantan gubitak kilograma pokrenuo je pretrage

Nakon što tjednima nije dobila termin za operaciju, Chloe je potražila drugo mišljenje kod drugog liječnika. On ju je protokolarno uputio na kliniku za sarkome i rezervirao termin za opću kirurgiju. Do veljače 2024. godine, Chloe je još uvijek čekala operaciju, a kvržica se povećala na dva centimetra. Tijekom konzultacija u bolnici, njezina je majka liječniku rekla da je Chloeina težina pala sa 63 na samo 44 kilograma.

Uzbunjena naglim gubitkom težine, liječnica je naručila hitan CT prsnog koša, abdomena i zdjelice. Šest tjedana kasnije, rezultati su pokazali abnormalnost na njezinim plućima koja je zahtijevala daljnju istragu.

Na dan kada joj je kvržica konačno uklonjena, kirurg je priznao da ga puno više brinu njezina pluća nego sama izraslina, za koju je sumnjao da je inficirana cista. Tri tjedna kasnije, Chloe je primila poziv da se "što prije" nađe s liječnikom i da sa sobom povede člana obitelji.

Od nade do slomljenog srca u tjedan dana

U pratnji majke i supruga Jamieja, bivšeg vatrogasca za kojeg se udala prošlog srpnja, Chloe je primila poražavajuće rezultate. Biopsija je pokazala da ima neuroendokrini sarkom.

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"Konzultant je rekao da je to sekundarni rak. Primarni rak bio je u mojim plućima. Ono što su uklonili bio je tumor koji se već proširio izvan pluća u moj prsni koš", rekla je.

U početku su liječnici bili optimistični, predlažući kemoterapiju nakon koje bi uslijedila operacija za uklanjanje kancerogenog dijela pluća, jer je bila mlada i zdrava. Rečeno joj je da bi, da je starija pušačica, liječnici puno ranije razmotrili mogućnost raka pluća. Međutim, optimizam je bio kratkog vijeka.

Tjedan dana kasnije, nazvala ju je medicinska sestra s razarajućim vijestima: radilo se o mikrocelularnom karcinomu pluća, agresivnom, brzo rastućem obliku bolesti koji čini deset do 15 posto slučajeva i gotovo je isključivo povezan s pušenjem kod starijih osoba. Budući da je već metastazirao, operacija više nije bila opcija.

'Pitala sam hoću li gledati djecu kako odrastaju'

Sastanak s onkologom potvrdio je da će joj uznapredovali rak "značajno" skratiti životni vijek. Budući da se rak proširio izvan pluća, operacija nije bila moguća, već je preostala "kemoterapija i imunoterapija dokle god tijelo to može podnijeti".

"Odmah sam se uznemirila i sve što sam rekla bilo je: 'Imam jednogodišnjaka i četverogodišnjaka. Neću ih vidjeti kako odrastaju, zar ne?' Okrenuo se prema meni i rekao: 'Bilo bi nevjerojatno okrutno od mene da kažem da hoćete.' Tada je sve stalo oko mene. Nakon toga nisam čula ništa, jer sam u glavi samo mislila: 'Umrijet ću. Neću vidjeti svoju djecu kako odrastaju.' Bilo je užasno", ispričala je.

Uz to što joj se život potpuno preokrenuo, Chloe je rečeno da neće moći raditi te su joj uručili SR1 obrazac - medicinsko izvješće koje dokazuje da se pacijent približava kraju života kako bi mu se ubrzala pomoć. Njezina obitelj predobro je poznavala taj obrazac; Chloein otac preminuo je od plućne fibroze samo godinu dana ranije i dobio je potpuno iste papire.

Rastući problem koji pogađa mlade nepušačice

Budući da je Chloe nesvjesno živjela s neliječenim rakom od kolovoza 2023., liječnici joj ne mogu dati točnu prognozu. Preživljavanje u potpunosti ovisi o tome kako njezino tijelo reagira na liječenje. Kemoterapiju je započela drugog lipnja, dan prije svog 32. rođendana.

Chloeina priča dio je zabrinjavajućeg trenda. Prema podacima Međunarodne unije za borbu protiv raka (UICC), rak pluća vodeći je uzrok smrti od raka u svijetu, a broj slučajeva alarmantno raste kod žena, posebno mlađih nepušačica. Trend je pogoršan činjenicom da su rani simptomi često suptilni i pogrešno se tumače kao bezazleni respiratorni problemi. U njezinom slučaju, simptome poput ekstremnog umora i nedostatka daha liječnik je pripisao iscrpljenosti zbog odgoja male djece.

Dok se probir sada nudi osobama starijim od 55 godina s poviješću pušenja, ženama poput Chloe rak se dijagnosticira tek nakon što se proširi. Stručnjaci još istražuju uzroke, no smatra se da hormoni, unutarnje i vanjsko zagađenje zraka te genetske mutacije mogu igrati ulogu.

"Kao žene, morate se boriti i zauzimati za sebe ako znate da nešto nije u redu. Morate biti svjesni svoga tijela. Uvijek provjeravajte kvržice i sve što nije normalno za vas. Ako niste zadovoljni s nečim, morate se boriti za sebe", poručila je Chloe.

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