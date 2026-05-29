Liječnici joj rekli da ima simptome perimenopauze, no kasnije joj otkrili kobnu bolest

Život Kim Oakhill (51) promijenio se preko noći kada se ispostavilo da su noćno znojenje i valunzi zapravo simptomi smrtonosne bolesti.

Kim je do svoje 48. godine, kada joj je dijagnosticiran četvrti stadij raka pluća, bila zdrava i u formi. Tada je počela osjećati upornu bol u nozi, umor, noćno znojenje i valunge. Nakon što je potražila liječničku pomoć, njezini su simptomi pripisani perimenopauzi te joj je propisana hormonska nadomjesna terapija (HRT), no ona nije donijela nikakvo poboljšanje.

Godina dana pogrešnih dijagnoza

S vremenom joj je doza hormonske terapije povećana, ali simptomi su se nastavili pogoršavati. Do veljače 2025. godine Kim je razvila i kašalj, za koji se vjerovalo da je nepovezana infekcija.

Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci dijagnosticirana su joj različita stanja, uključujući refluks kiseline, astmu i infekciju prsnog koša, ali nijedan lijek nije pomogao. Uskoro su se pojavili i novi simptomi, uključujući promjene u glasu. "Glas mi je postajao ili vrlo nizak ili vrlo visok. Nije bilo bolno, samo je zvučao drugačije", ispričala je.

Na kraju je poslana na CT snimanje, za koje su joj rekli da je "samo kako bi se isključilo nešto ozbiljno". Već sljedećeg jutra saznala je da su testovi otkrili kancerogenu masu na njezinom desnom plućnom krilu, klasificiranu kao četvrti stadij. Rak se također proširio na ovojnicu srca i mozga, što ga je činilo uznapredovalim i neoperabilnim, piše Mirror.

"Pokazali su mi masu na desnom plućnom krilu i tekućinu oko pluća i srca. Očekivala sam da će mi nakon snimanja reći da trebam nove lijekove za infekciju prsnog koša. Bio je to nevjerojatan šok", rekla je Kim.

Simptomi menopauze mogu prikriti opasnu bolest

Ono što su liječnici smatrali "simptomima perimenopauze" zapravo su bili prvi znakovi njezinog raka. Njezin slučaj, nažalost, nije jedinstven i naglašava opasan problem zamjene simptoma ozbiljnih bolesti sa simptomima menopauze. Mnogi simptomi koji se često pogrešno pripisuju isključivo hormonalnim promjenama mogu ukazivati i na rak.

Valunzi i noćno znojenje, iako klasični simptomi menopauze, mogu biti i znakovi limfoma, leukemije, raka jetre ili kostiju. Slično tome, nepravilno krvarenje može biti znak raka maternice, a uporna bol u zdjelici može ukazivati na rak jajnika. Stručnjaci upozoravaju da ako su uobičajeni simptomi menopauze praćeni malaksalošću, neobjašnjivim gubitkom težine ili drugim neuobičajenim znakovima, nužno je zatražiti detaljan liječnički pregled i, ako je potrebno, drugo mišljenje.

Borba za život i rušenje stigme

Kao majka troje djece iz Elyja u Cambridgeshireu, Kim je prošla nekoliko ciklusa intenzivne kemoterapije s ciljem produljenja života. Međutim, nakon završetka terapije u travnju, iskusila je mučne bolove u udovima, gubitak kose i teške mučnine. Kasnije su joj liječnici rekli da je nejasno koliko će proći prije nego što se rak ponovno počne širiti te da joj u toj fazi NHS neće moći ponuditi nikakvu daljnju pomoć.

Nakon što je istražila svoje stanje i suočila se s očekivanim životnim vijekom kraćim od 12 mjeseci, Kim je pokrenula humanitarnu akciju za privatno ciljano liječenje. "Jednostavno moram ostati pozitivna zbog svoje obitelji i zbog sebe", rekla je.

"Bolest me prožima, ali moram se truditi da ne dopustim da se to dogodi. Nikada nisam pušila i želim srušiti stigmu da rak pluća dobivaju samo pušači", dodala je. "Ako imate pluća, možete dobiti rak pluća."

Njezina priča služi kao snažan podsjetnik na važnost zagovaranja za vlastito zdravlje i ustrajanja na dobivanju točne dijagnoze, osobito kada se simptomi ne poboljšavaju unatoč liječenju.

