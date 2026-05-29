Dramatična snimka: Osmero ljudi ostalo zaglavljeno gotovo 30 metara iznad tla

VISJELI NA ROLLER COASTERU /

Dramatična snimka stiže iz zabavnog parku u američkom Teksasu. Osmero ljudi ostalo je zaglavljeno gotovo 30 metara iznad tla nakon kvara na roller coasteru. Vatrogasci su hitno intervenirali te pomoću ljestvi i dizalice jednog po jednog putnika izvlačili iz visećih sjedalica.

Akcija spašavanja trajala je više od sat vremena i nitko nije ozlijeđen. Uzrok kvara zasad nije poznat, dok lokalni mediji prenose da je roller coaster stao usred vožnje u kasnim poslijepodnevnim satima, nakon čega je park privremeno zatvoren