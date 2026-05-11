Liječnici joj rekli da ima 'lagani' rak: 'Izgubila sam pamćenje i završila u kolicima'

Abbie Smith (25) iz Wiltshirea u Ujedinjenom Kraljevstvu imala je ono što su liječnici nazvali “laganim rakom”, koji je započeo prilično bezazleno – samo bolovima u leđima. No stvarnost je na kraju bila potpuno drukčija od onoga što su ona i liječnici očekivali. Abbie je u jednom trenutku izgubila pamćenje, a završila je čak i u invalidskim kolicima.

Sve je počelo postupnom i suptilnom boli u leđima tijekom njezina magisterija iz sportske trenerice. No ubrzo se Abbie suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Liječnici su otkrili nepoznatu masu u prsima i tri litre tekućine u plućima.

“Jedina riječ koja može opisati kako sam se osjećala je otupjelost… Zagrlila sam tatu i rekla mu da još nisam spremna umrijeti”, prisjeća se mlada studentica.

Liječnici su je isprva umirivali, ali onda se situacija naglo promijenila. “Ispalo je da sam disala samo jednim plućnim krilom… čuti to bilo je nestvarno”, opisuje Abbie zastrašujuće trenutke u bolnici. Dijagnoza je bila akutni limfoblastični limfom. A zatim je uslijedila poznata rečenica: “Ako već imate rak, ovo je najbolja opcija.” No Abbie je to doživjela drukčije: “Rekli su mi da ću trebati dvije i pol godine liječenja – pa što je tu lagano?” pita se danas.

Kemoterapija je ostavila strašne posljedice na njezino tijelo. Abbie je završila na intenzivnoj njezi, bubrezi su joj otkazivali, a nuspojave lijekova protiv raka zahvatile su i mozak.

“Zaboravila sam tko mi je otac… Znala sam da ga poznajem, ali ta riječ jednostavno nije bila tu”, govori o jednom od najtežih trenutaka liječenja.

Nažalost, tu nije bio kraj. Zbog oštećenja živaca mlada je studentica provela 18 mjeseci u invalidskim kolicima. Kada je napokon stigla dobra vijest, došla je zajedno s novim udarcem. “Rekli su mi da više nemam rak, ali da imam veliki krvni ugrušak”, prisjeća se.

Iz svega što je Abbie prošla jasno je koliko joj danas znači to što se vratila školi i sportskom terenu. No njezine iluzije o “laganom raku” nestale su bez traga. Danas joj je jedina želja da se bolest nikada ne vrati.

