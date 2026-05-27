Bivša pripadnica (67) RAF-a osuđena zbog pljačke milijuna: Dvoje pomagača još u bijegu

Bivša pripadnica ljevičarske terorističke organizacije Frakcija Crvene Brigade (RAF) Daniela Klette osuđena je u srijedu na 13 godina zatvora. Sud u Verdenu u Donjoj Saskoj je 67-godišnju bivšu pripadnicu RAF-a osudio zbog teške oružane pljačke, otmice i nedozvoljenog posjedovanja oružja.

Optužnica ju teretila Klette da je zajedno sa svojim suradnicima Burkhardom Garwegom i Ernst-Volkerom Staubom između 1999. i 2016. na području sjeverozapadne Njemačke izvela nekoliko oružanih napada na transportere novca prilikom kojih je opljačkano najmanje dva milijuna eura.

Klette, Garweg i Staub pripadaju tzv. trećoj generaciji RAF-a a pljačkama nisu financirali terorističke djelatnosti nego život u ilegali.

Klette je uhićena 2024. u berlinskoj četvrti Kreuzberg, a Garweg i Staub se još uvijek nalaze u bijegu. Klette bi još mogla biti optužena i za nerazjašnjeno sudjelovanje u napadima posljednje generacije RAF-a početkom devedesetih.

RAF se rasformirao 1998. a od početka terorističkih aktivnosti uperenih protiv "imperijalističke Zapadne Njemačke" je u akcijama život izgubilo više od 70 osoba.

Tijekom izricanja presude u sudnici su pobornici Klette uzvikivali "Sloboda za Danielu".