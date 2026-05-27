Primamljiv oglas koštao ga je više od 3000 eura: Mislio je da ulaže u novac i zlato

U kolovozu prošle godine, muškarac (80) je na internetu pronašao primamljiv oglas za investicijsko ulaganje u novac i zlato. Kada je stupio u kontakt s nepoznatim osobama prikazivanjem lažnih činjenica je doveden u zabludu.

Tijekom komunikacije s nepoznatim osobama, 80-godišnjak je u nekoliko navrata uplatio novac na različite bankovne račune u iznosu preko 3.000 eura.

Nakon što je zatražio isplatu svoje zarade od ulaganja osobe s kojima je komunicirao prestale su mu se javljati te je shvatio da je prevaren. Policija još uvijek traga za prevarantom.

Kako spriječiti daljnje prijevare?

Iz PU osječko-baranjske su uputili upozorenje građanima da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara. Savjetuju građanima da budu sumnjičavi i da ne uplačuju novac dok nisu u potpunosti sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvaruju komunikaciju.

"Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome. Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivamo građane da svaki takav način komunikacije prijavite policiji", napisali su.

"Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi. Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy, koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba", nadodaju.

"Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru", objasnili su.

Više o samoj usluzi možete pročitati na portalu: https://www.cert.hr/cert-iffy-servis-za-provjeru-internetskih-trgovina/.