Svrbež u uhu prerastao u ozbiljnu dijagnozu: Majka dvoje djece (29) šalje upozorenje

Majka dvoje djece, Paige Weston (29), osjetila je svrbež u uhu i napipala kvržicu, da bi joj samo nekoliko dana kasnije jedna strana lica ostala potpuno paralizirana.

U početku su joj liječnici rekli da se radi o običnoj upali uha, prije nego što su otkrili pravi uzrok - Ramsay Huntov sindrom.

Sve je počelo s kvržicom i svrbežom

Paige iz Liverpoola isprva nije puno razmišljala o kvržici koju je napipala početkom travnja. "Unutar nekoliko dana uho me počelo nevjerojatno svrbjeti, postalo je bolno, natečeno i ništa nije pomagalo", ispričala je. Prvo je otišla liječniku opće prakse koji joj je rekao da se radi o upali uha i prepisao antibiotike. Međutim, stanje se nije popravljalo.

"Zapravo se pogoršalo i počela sam imati intenzivne glavobolje koje su trajale danima. Otišla sam ponovno, uzeli su mi brisove i prepisali još lijekova, ali i dalje nije bilo poboljšanja", rekla je.

Nekoliko dana kasnije, primijetila je zabrinjavajuće promjene na licu. "Kad je počela paraliza lica, sve je eskaliralo. Vratila sam se liječniku koji me odmah poslao na hitnu. Tek su mi tada rekli da se ne radi o bakterijskoj infekciji, već o herpesu zosteru u uhu, a paraliza lica bila je povezana s tom infekcijom", objasnila je Paige.

Što je Ramsay Huntov sindrom?

Paige je rekla da je bilo "stvarno frustrirajuće" dobivati različite dijagnoze prije nego što je napokon dobila odgovore. Tek nakon pregleda kod specijalista dijagnosticiran joj je Ramsay Huntov sindrom trećeg stupnja. Riječ je o rijetkom neurološkom poremećaju koji uzrokuje reaktivacija virusa Varicella-zoster, istog virusa koji uzrokuje vodene kozice i herpes zoster. Virus može godinama mirovati u tijelu prije nego što se iznenada aktivira i napadne facijalne živce. Posljedice mogu biti paraliza lica, bolni osip oko uha, pa čak i gubitak sluha.

Iako su simptomi slični, Ramsay Huntov sindrom obično je teži od Bellove paralize, najčešćeg uzroka paralize lica za koji se vjeruje da je povezan s herpes simplex virusom. Dok se većina pacijenata s Bellovom paralizom potpuno oporavi, kod Ramsay Huntovog sindroma to je rjeđe. Procjenjuje se da se između 40 i 50 posto pacijenata ne oporavi u potpunosti, što može dovesti do dugoročnih problema poput zategnutosti lica, asimetrije osmijeha i sinkineze - nevoljnih pokreta lica, poput zatvaranja oka pri pokušaju osmijeha.

Važnost rane dijagnoze i liječenja

Rano i agresivno liječenje ključno je za bolje izglede kod pacijenata s Ramsay Huntovim sindromom. Standardna terapija uključuje kombinaciju antivirusnih lijekova i visokih doza kortikosteroida. U idealnom slučaju, liječenje bi trebalo započeti unutar 72 sata od pojave prvih simptoma kako bi se povećale šanse za potpuni oporavak. Nažalost, Paige nije dobila antivirusne lijekove i steroide sve do gotovo tri tjedna nakon početka simptoma. "Osjećala sam se preplavljeno, zbunjeno i, iskreno, prilično uplašeno. Najteži dio za mene bio je kako je to utjecalo na moje lice", prisjetila se trenutka dijagnoze.

Emocionalna borba i dug put do oporavka

Psihološki utjecaj bio je ogroman. "Postala sam jako samosvjesna. Počela sam prekrivati usta kad bih se smijala jer se nisam osjećala kao ja i nisam željela da ljudi primijete moje lice", iskreno je rekla. Upozorili su je da oporavak može trajati i do godinu dana, ako se uopće dogodi. Ipak, Paige kaže da već vidi znakove poboljšanja, prenosi Daily Star.

"Definitivno je bio izazov. Herpes je uglavnom zacijelio, ali i dalje se nosim s oštrom boli, svrbežom i osjećajem pečenja u uhu. Slabost lica bila je najveća prilagodba, to je nešto o čemu zapravo ne razmišljate dok vam se ne dogodi", objasnila je. Unatoč svemu, ostaje pozitivna. "Počinjem uviđati mala poboljšanja, što mi daje nadu da ću se oporaviti. Znam da oporavak može potrajati, ali ostajem pozitivna i prihvaćam svaki dan kako dolazi. Neću dopustiti da me ovo zaustavi u životu."

Stanje koje je podiglo svijest javnosti

Ovaj rijedak sindrom dospio je u središte pozornosti javnosti kada je pjevač Justin Bieber 2022. godine objavio da mu je dijagnosticiran. Njegova otvorenost o borbi s paralizom lica pomogla je podići svijest o stanju i smanjiti stigmu povezanu s njim. Bieberov put do oporavka, koji uključuje svakodnevne vježbe za lice, pokazao je koliko oporavak može biti dug i zahtjevan, ali i moguć. Takve priče daju nadu i drugim oboljelima.

Paige sada potiče druge da ne ignoriraju rane simptome. "Rano dobivanje liječenja, posebno unutar prva 72 sata, može napraviti ogromnu razliku u oporavku. A ako utječe na vaše lice, znajte da niste sami. Može biti stvarno teško emocionalno, ali ljudi to često ne primjećuju onoliko koliko mislite", poručila je. Istaknula je kako joj je pronalaženje podrške iznimno pomoglo. "Pridružila sam se online grupi za podršku osobama s Ramsay Huntovim sindromom i slušanje priča drugih ljudi o oporavku napravilo je veliku razliku."

