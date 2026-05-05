Doživjela je potpunu transformaciju i izgubila 70 kilograma: 'Svi su zurili u mene'

Summer Thomas je doživjela potpunu transformaciju nakon najbolnijeg i najponižavajućeg iskustva u životu. U najtežoj je fazi imala 122 kilograma i nosila je konfekcijski broj 50, no danas je gotovo neprepoznatljiva. Uspjela je izgubiti čak 70 kilograma nakon što je godinama dane provodila jedući obiteljska pakiranja čipsa, cijele kutije čokoladnih keksa i masnu brzu hranu.

Ova 27-godišnjakinja utjehu u hrani počela je tražiti nakon što je kao dijete ostala bez majke, a tijekom tinejdžerskih godina i bez polubrata. Iako je bila svjesna svog izgleda i nezadovoljna tijelom, trenutak koji je sve promijenio dogodio se tek kada je s prijateljicom posjetila lunapark i doslovno zapela na jednoj od vožnji.

''Poniženje'' koje je sve promijenilo

Ključan se trenutak dogodio u rujnu 2021. godine. Summer je sjela u sjedalo jedne od vožnji i pokušala se vezati, no sigurnosni pojas nije bilo moguće zakopčati.

"Kada sam sjela i povukla pojas preko sebe, kopča jednostavno nije ulazila. Mislila sam da sam slučajno dobila neispravno sjedalo", ispričala je ova njegovateljica iz Južnog Walesa. "Zaposlenik je vidio da se mučim i prišao mi pomoći, ali ni on ga nije uspio zakopčati. Rečeno mi je da moram sići jer sam prevelika za vožnju."

Silazak je bio jednako mučan. "Jedva sam se izvukla iz sjedala, mislila sam da sam zapela dok me prijateljica nije podigla. Bila sam toliko ponižena, svi su zurili u mene", prisjetila se. To je bila kap koja je prelila čašu iako je njezina njezina borba s hranom počela je puno ranije.

Godine emocionalnog prejedanja

Sve je započelo nakon što joj je majka umrla od izljeva krvi u mozak. Za Summer je hrana postala način nošenja s emocijama. Kao djevojčica potajno je uzimala kekse i slatkiše, skrivajući omote na dnu kante za smeće. Problem je eskalirao u srednjoj školi.

"Bila sam okružena ljudima koji su bili puno sitniji od mene. Postala sam svjesna svog izgleda. Pokušavala sam s dijetama, ali bih se brzo vraćala starim navikama", objasnila je. Stvari su se dodatno pogoršale kada je dobila prvi posao u restoranu brze hrane, gdje je imala pristup neograničenim količinama hamburgera i krumpirića.

U jednom se trenutku odlučila pridružiti lokalnoj grupi za mršavljenje i uspjela je izgubiti dvadesetak kilograma. Međutim, taj je napredak bio kratkog vijeka. Njezin polubrat tragično je preminuo u prometnoj nesreći, što ju je vratilo starim obrascima. Doručak bi joj se sastojao od slatkog čaja i cijelog pakiranja čokoladnih keksa, nakon čega bi uslijedila obiteljska pakiranja čipsa i čokolade. Za večeru bi najčešće jela brzu hranu.

"Sve je izmaklo kontroli. Pokušavala sam se i dalje zabavljati i izlaziti s prijateljima. Jednom prilikom, dok sam bila u pubu, neka je osoba pogledala u mene i rekla: 'Vidi kolika je.' Osjećala sam se užasno", priznala je.

Novi početak i nevjerojatna transformacija

Nakon incidenta u lunaparku, Summer je čvrsto odlučila da više ne želi biti "debela prijateljica". Potpuno je promijenila prehrambene navike. Za doručak je počela jesti granolu s jagodama, za ručak piletinu i salatu, a za večeru niskokalorični gotovi obrok s povrćem. Velika pakiranja čipsa zamijenila je jednim paketićem nemasne alternative.

U dvije godine uspjela je izgubiti više od 30 kilograma, no tada je njezin napredak stao. Osjećajući se beznadno, otkrila je injekcije za mršavljenje i počela koristiti lijek Mounjaro. Takvi lijekovi, poznati kao GLP-1 agonisti, postaju sve popularniji u borbi protiv pretilosti jer utječu na centre u mozgu odgovorne za apetit.

Nešto više od godinu dana kasnije, Summer ima 55 kilograma i nosi konfekcijski broj 36. Njezina je transformacija toliko dramatična da je ljudi često ne prepoznaju. "Osjećam se fantastično. Više ne ostajem bez daha dok se penjem stepenicama. Svaki dan vodim naše pse u dvije duge šetnje. Napokon sam sretna i polako prestajem s injekcijama", rekla je.

Nedavno je doživjela situaciju koja potvrđuje koliko se promijenila: "Vidjela sam poznanika u supermarketu i dok sam odlazila, čula sam ga kako mrmlja da sam sigurno imala operaciju smanjivanja želuca. Nisam se uvrijedila, to je samo znak koliko drugačije izgledam i koliki sam napredak postigla."

Sada, kaže, napokon ima kontrolu nad odnosom s hranom. "Uzbuđena sam što ću se vratiti u lunapark i sjesti na one vožnje", zaključila je s osmijehom.

