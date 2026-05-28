Mini Vatreni razbili Estoniju i ostali u igri za polufinale! Evo što treba Budimirovim momcima

Hrvatska U-17 reprezentacija pobijedila je Estoniju 3:1 u drugom kolu grupne faze Europskog prvenstva. Momčad Marijana Budimira do pobjede je stigla golovima Nike Škafara Žužića u 2. i 32. minuti te Jone Benkotića iz kaznenog udarca u 55. minuti, dok je počasni pogodak za domaćine zabio Anton Visse pred kraj susreta.

Mladi Vatreni tako su ostali u igri za plasman u polufinale, što bi bio prvi ulazak među četiri najbolje reprezentacije Europe nakon 2005. godine.

Uoči posljednjeg kola Hrvatska ima tri boda, koliko i Belgija, dok je Španjolska vodeća sa šest bodova. Upravo protiv Španjolaca Hrvatska igra odlučujući susret, a za prolazak će joj najvjerojatnije trebati pobjeda, uz eventualni kiks Belgije protiv Estonije.

Ako Belgija i Hrvatska pobjedama završe skupinu na šest bodova zajedno sa Španjolskom, odlučivat će gol-razlika u međusobnim susretima, pa bi Hrvatskoj u tom raspletu trebala pobjeda od najmanje dva gola razlike protiv Španjolske.