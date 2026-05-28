FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NADA POSTOJI /

Mini Vatreni razbili Estoniju i ostali u igri za polufinale! Evo što treba Budimirovim momcima

Mini Vatreni razbili Estoniju i ostali u igri za polufinale! Evo što treba Budimirovim momcima
×
Foto: Mauri Levandi/imago sportfotodienst/Profimedia

Mladi Vatreni tako su ostali u igri za plasman u polufinale, što bi bio prvi ulazak među četiri najbolje reprezentacije Europe nakon 2005. godine

28.5.2026.
20:58
Sportski.net
Mauri Levandi/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska U-17 reprezentacija pobijedila je Estoniju 3:1 u drugom kolu grupne faze Europskog prvenstva. Momčad Marijana Budimira do pobjede je stigla golovima Nike Škafara Žužića u 2. i 32. minuti te Jone Benkotića iz kaznenog udarca u 55. minuti, dok je počasni pogodak za domaćine zabio Anton Visse pred kraj susreta.

Mladi Vatreni tako su ostali u igri za plasman u polufinale, što bi bio prvi ulazak među četiri najbolje reprezentacije Europe nakon 2005. godine.

Uoči posljednjeg kola Hrvatska ima tri boda, koliko i Belgija, dok je Španjolska vodeća sa šest bodova. Upravo protiv Španjolaca Hrvatska igra odlučujući susret, a za prolazak će joj najvjerojatnije trebati pobjeda, uz eventualni kiks Belgije protiv Estonije.

Ako Belgija i Hrvatska pobjedama završe skupinu na šest bodova zajedno sa Španjolskom, odlučivat će gol-razlika u međusobnim susretima, pa bi Hrvatskoj u tom raspletu trebala pobjeda od najmanje dva gola razlike protiv Španjolske.

Marijan BudimirUefa U-17 2026Hrvatska U 17
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike