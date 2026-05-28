Jezivi prizori: Logan Paul pokazao strašan ožiljak i zgrozio pratitelje

Američki youtuber, poduzetnik i WWE zvijezda Logan Paul ponovno je šokirao svoje pratitelje. Nakon što je pokidao triceps tijekom hrvačkog meča, na Instagramu je podijelio intimne i pomalo uznemirujuće detalje s operacije, tvrdeći da je čitav postupak pratio potpuno budan i pri svijesti. Svojom objavom potvrdio je glasine o ozljedi, ali i još jednom pokazao kako svaki trenutak svog života, pa i onaj najbolniji, pretvara u sadržaj za društvene mreže.

Od operacijskog stola do promocije

"Pokidao sam triceps, operirali su me dok sam bio potpuno budan. Rekao sam doktoru da želim sve osjetiti", napisao je Paul u opisu objave koja sadrži video i nekoliko fotografija koje dokumentiraju čitav proces. Na jednoj od slika izbliza je prikazan dugačak ožiljak s brojnim šavovima na njegovom laktu, dok ga na drugoj vidimo kako leži na operacijskom stolu, budan i s kirurškom kapom na glavi.

Video prikazuje isječke od samog trenutka ozljede na meču, preko boravka u bolnici gdje u krevetu pregledava Pokémon karte, do vožnje u privatnom zrakoplovu s rukom u povezu. Unatoč ozbiljnosti ozljede i liječničkoj prognozi oporavka od šest mjeseci, Paul prkosno poručuje: "Ne vjerujem im, vraćam se za nekoliko tjedana uz @drinkprime shake". Time je, u svom stilu, iskoristio priliku da promovira vlastiti brend popularnih napitaka, ali i najavi novi poslovni pothvat nazvan "RipIt", koji je očito povezan s kolekcionarskim kartama. Cijelu objavu završio je ironičnim internetskim memeom "Baš me briga što si slomio lakat", pokazujući tipičnu dozu samouvjerenosti i humora.

Prisilna pauza za WWE prvaka

Ozljeda se dogodila tijekom meča za titulu svjetskog prvaka u tag-team kategoriji na WWE događaju "Saturday Night's Main Event" 23. svibnja 2026. godine. Kao suvlasnik titule, Paul je sada prisiljen na pauzu, a iz WWE-a su potvrdili da će ga u timu s Austinom Theoryjem privremeno zamijeniti njihov kolega iz frakcije "The Vision", Bron Breakker. Paul je u objavi poslao poruku svojim kolegama: "Čuvajte mi tu titulu".

Ovaj događaj samo je još jedno poglavlje u nevjerojatnoj karijeri Logana Paula. Proslavio se na platformi Vine, a zatim izgradio golemo carstvo na YouTubeu s više od dvadeset i tri milijuna pretplatnika. Uspješno se prebacio u svijet borilačkih sportova, odradivši boksačke mečeve s imenima poput Floyda Mayweathera Jr., da bi u lipnju 2022. potpisao ugovor s WWE-om, gdje je brzo postao jedna od većih zvijezda. Njegova popularnost i poslovni duh osigurali su mu status multimilijunaša, ponajviše zahvaljujući uspjehu tvrtke Prime Hydration.

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija. Dok mu jedni žele brz oporavak, drugi se šale na njegov račun, savjetujući mu da "stavi ruku u rižu". Bez obzira na sve, Logan Paul je još jednom dokazao da zna kako ostati u centru pažnje, pretvarajući bolnu ozljedu u prvorazrednu predstavu za svoju globalnu publiku.