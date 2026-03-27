Hrvatska ima luksuz: 'Mi smo fenomen, a jedan me igrač posebno oduševio'

U prvom pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija je u noći sa četvrtka na petak po našem vremenu, na Camping World stadionu u Orlandu, pobijedila Kolumbiju sa 2-1. Bio je to prvi međusobni susret "Vatrenih" i Kolumbije, aktualnog južnoameričkog doprvaka. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić odmarao je većinu glavnih igrača za susret s Brazilom za pet dana na istom mjestu.

Robert Špehar, bivši hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac, danas trener ŽNK Osijek, javio se portalu Net.hr nakon utakmice i dao stručni komentar.

"Izdržao sam da ne zaspim, utakmica je bila odlična protiv stvarno jednog jako kvalitetnog suparnika s dobrim pojedincima. Što je najvažnije, ostavili smo dobar dojam. Druga stvar, počeli smo s tri stopera i to je dobilo prolaznu ocjenu. Možemo sigurno imati tu opciju, što je bilo najvažnije za izbornika da vidi može li ova momčad igrati s tri stopera, u tom sistemu. Pokazalo se to dobro. Ovo je bilo više od prijateljske utakmice. Kolumbija je jedna temperametna i kvalitetna momčad, s jednim fenomenalnim igračem Diazom. Naravno, više je tu dobrih igrača, ali Diaz je pokazao svjetsku klasu. Super važna pobjeda za Hrvatsku, za naše samopouzdanje pred SP. Vidjeli smo puno raspoloženih igrača, Djelovali smo kao momčad i nismo pali nakon prvog gola Kolumbije odmah na početku. Bilo je nešto grešaka i mislim da ne smijemo u sljedećim utakmicama dozvoliti da nam suparnik napravi toliko šansi. Isto tako, Hrvatska je imala puno dobrih stvari, dobrih tranzicija, dobro smo djelovali u organizaciji igre. Stvorila je Hrvatska isto puno šansi. Opći dojam je i više nego prolazna ocjena. Odlično. Čestitke na pobjedi", govori Robert Špehar i dodaje:

"Baš su mi dobro djelovala naša tri stopera Vušković, Erlić i Pongračić. Posebno bih istaknuo Vuškovića koji je imao neke dvije greškice, ali djelovao je sjajno na poziciji centralnog stopera. Vušković je vodio i u fazi i organizaciji igre, kad smo se otvarali. Fenomenalan ima osjećaj za prostor. Držao je, vodio cijelu obranu. Vušković je bio jedna velika snaga Hrvatske koja je protiv Kolumbije pokazala da i u jednom 'rezervnom' sastavu, protiv prvog sastava jedne Kolumbije. Najjače snage, veći dio, bili su na klupi, kasnije su ušli ti nogometaši poput Luke, Kramarića itd. Pokazali smo opet da smo jedan fenomen koji ima luksuz da mi stavimo u igri maltene 'rezerve' koje su odigrali odlično. Izlaze oni, ulaze još bolji. Možemo jako biti zadovoljni i ponosni, možemo biti više nego optimistični pred Brazil i nastup na SP-u. Većina igrača danas je zaslužila dobru ocjenu, uz ugodno iznenađenje spomenutog Vuškovića i svakako. Nikola Moro je u sredini terena ugodno pozitivno odigrao, isto je bio jedno lijepo osvježenje. Ma, bravo hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u kompletu", zaključio je Robert Špehar.

