'Sumnjaju u nas i pobjeda protiv Kolumbije i Brazila bila bi moćna poruka kritičarima'

Jerko Leko bivši je hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac koji je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju odigrao 59 utakmica uz dva gola, a po broju odigranih susreta za Vatrene nalazi se na 31. mjestu. Debitirao je Jerko Leko u dresu Hrvatske 8. svibnja 2002. u prijateljskoj utakmici protiv Mađarske, a bio je član reprezentacije na tri velika natjecanja. Na Europskom prvenstvu 2004. u Portugalu, Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj te Europskom prvenstvu 2008. koje se održalo u Austriji i Švicarskoj.

"Ne vjerujem da nas podcjenjuju, ali mislim da sumnjaju da Hrvatska može napraviti na Svjetskom nogometnom prvenstvu ovog ljeta onaj rezultat koji smo napravili na prošla dva Mundijala i biti opet u samom vrhu, dakle uzeti medalju. Dobar rezultat protiv Kolumbije i Brazila, pogotovo pobjede, dobra uvertira i dobra priprema, bila bi odlična, moćna poruka pogotovo kritičarima. Jerko Leko za Net.hr.

Uoči nadolazećih prijateljskih dvoboja hrvatske nogometne reprezentacije protiv Kolumbije i Brazila Jerko Leko, sadašnji trener juniorske momčadi Dinama, u razgovoru za Net.hr otkriva svoja očekivanja i analizira izazove koji stoje pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Leko smatra kako su ove utakmice puno više od obične provjere, ističući da pobjede nose snažnu poruku, ali i upozorava na specifičan stil igre južnoameričkih momčadi koji Hrvatskoj tradicionalno ne odgovara.

Poruka svijetu i borba protiv sumnji

Iako se radi o pripremnim utakmicama, Leko naglašava njihovu psihološku važnost.

"Da Hrvatska pobijedi, kojim slučajem u obje utakmice suparnike kao što su Kolumbija i Brazil, to bi bila sigurno sjajna poruka nogometnom svijetu i suparnicima na Mundijalu, posebno s kojim igramo u grupi L, a to su Engleska, Gana i Panama. Da se razumijemo, ne vjerujem da nas podcjenjuju, ali mislim da sumnjaju da Hrvatska može napraviti na Svjetskom nogometnom prvenstvu ovog ljeta onaj rezultat koji smo napravili na prošla dva Mundijala i biti opet u samom vrhu, dakle uzeti medalju. Dobar rezultat protiv Kolumbije i Brazila, pogotovo pobjede, dobra uvertira i dobra priprema, bila bi odlična, moćna poruka pogotovo kritičarima. Bit će to velike utakmice za pripremu, za ono što nam treba da budemo pravi na SP-u. Mijenjao bih rezultate pripremnih susreta za dobar početak SP-a, ali svakako je bitno i zbog atmosfere i zbog svega dobar rezultat. Protiv Kolumbije očekujem da ćemo biti malo oprezniji i onda slijedi jedna lijepa utakmica s Brazilom. Nisu mogli poželjeti bolje suparnike", govori nam Jerko Leko.

'Divlji nogomet' koji Vatrenima ne odgovara

Jedna od glavnih tema razgovora je stil igre južnoameričkih reprezentacija, koji se kroz povijest pokazao kao velika prepreka za Hrvatsku. Kakav je to 'divlji' nogometa kojeg igraju Južnoamerikanci?

"Sve su to momčadi, reprezentacije koje vole imati loptu, koji teže tome, a opet nisu toliko ukalupirane u neke sustave i samim time su nepredvidive. Zato južnoameričke reprezentacije imaju predznak 'divlje' i tu sa svojim individualnošću specifičniji su od europskih reprezentacija poput Španjolske, koja isto voli imati posjed ili Portugala koji isto voli imati posjed, ali koji imaju jasan sistem igre. Nogomet u Europi i nogomet kakav neke južnoameričke reprezentacije imaju je kontrolirani, pogotovo je to slučaj kod jakih poput Brazila i Kolumbije, Argentine isto. Kod jakih, moćnih južnoameričkih reprezentacija, pogotovo kod onih koje imaju jake individualce, s posjedom koji vole imati, uvijek borba na terenu za tu premoć u sredini terena. Hrvatska nije reprezentacija koja voli igrati na kontre i nije reprezentacija koja svoju igru bazira na kontre. Nisu ni spomenute južnoameričke reprezentacije, iako ima raznih taktika i raznih sustava koje se mogu primijeniti za određene južnoamričke reprezentacije, ali mislim da u globalu Kolumbija i Brazil vole igrati, imati posjed, ali nemaju neku šabloniziranu sistematičnost. Zato su nepredvidivi, regiraju često u momentu, prilagođavaju se trenutku i to je ono što Hrvatska ne voli kod suparnika. To je činjenica koja uvijek stoji", tvrdi Jerko Leko.

'Bio bih zadovoljan s pobjedom i remijem'

Na pitanje o konkretnoj prognozi za utakmice protiv Kolumbije i Brazila, Leko je oprezan, ali optimističan.

"Volio bih da opet dobijemo Brazil, svakako zbog poruke, pogotovo sad kad je izbornik Brazila jedan Carlo Ancelotti. Bit će zanimljivo vidjeti Brazil kako će izgledati protiv Hrvatske, ali ja bi bio zadovoljan da bude jedna pobjeda i remi. Mislim da možemo to ostvariti, ali nema pritiska rezultata. Zbog atmosfere i svega, bilo bi lijepo biti što pozitivniji", poručio je Leko, jasno dajući do znanja da su pred Hrvatskom dva ozbiljna ispita karaktera i prilika da se svijetu još jednom pošalje jasna poruka o snazi i ambicijama momčadi.

