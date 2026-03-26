Svijet sporta zavijen u crno: Umro je 'Mister dvije milijarde'

Umro je legendarni talijanski nogometaš Giuseppe 'Beppe' Savoldi (78), prvi igrač za kojega je plaćena odšteta veća od mijilijun funti.

Savoldijevo ime zauvijek je urezano u nogometnu povijest zbog njegova rekordnog transfera iz Bologne u Napoli 1975. godine. Napuljski klub platio ga je tada nevjerojatne dvije milijarde lira, što je u to vrijeme iznosilo oko 1,2 milijuna funti. Zbog toga je zaradio nadimak "Mister Dvije Milijarde" i postao simbol nove ere u nogometu. Transfer je izazvao i kontroverze u siromašnom Napulju, gdje su sindikati upozoravali da bi se tim novcem mogli riješiti brojni socijalni problemi u gradu.

Ikona Bologne i Napulja

Iako je karijeru započeo i završio u Atalanti, Savoldi je status legende stekao u dresovima Bologne i Napolija. S Bolognom je u dva navrata osvojio talijanski kup (Coppa Italia) te je u sezoni 1972./73. bio najbolji strijelac Serie A sa 17 pogodaka. Prelaskom u Napoli postao je ikona kluba i prije dolaska Diega Maradone. Iako s Napolitancima nije uspio osvojiti naslov prvaka, donio im je treći trofej kupa u karijeri i u sve četiri sezone bio najbolji strijelac momčadi. Svoju karijeru u Serie A završio je s impresivnih 168 golova u 405 nastupa.

Foto: The Picture Art Collection/Alamy/Profimedia

Savoldi je za talijansku reprezentaciju upisao četiri nastupa i postigao jedan pogodak. Njegova karijera nakratko je prekinuta zbog upletenosti u aferu namještanja utakmica "Totonero", no kazna mu je kasnije smanjena.

