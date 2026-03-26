Komentar Ivana Skorina: 'Kako je Vedran Pavlek iskoristio tuđu krv, znoj i suze za svoj džep'

DAJEMO IM NAŠE NOVCE /

Mame i tate naporno rade da bi platili članarine, opremu, kotizaciju za natjecanje. Djeca se dižu u 5 ujutro da stignu na trening prije škole. Daju zadnji atom energije kako bi bili bolji od nekog Austrijanca koji ima puno bolje uvjete - sve je to dio plemenite sportske priče. Zato im i država, odnosno i vi i ja, dajemo novce, naše novce iz proračuna, pomažemo im. Ali uuuu mogao bi ja njihovu krv, znoj i suze iskoristiti za svoj džep. Mogao bi zgrabiti iz saveza državni novac pa si sagraditi vilu na Ibizi. Je li tako razmišljao alfa i omega hrvatskog skijanja Vedran Pavlek? USKOK ga sumnjiči da je vodio zločinačko udruženje preko kojeg je izvukao 30 milijuna eura. Državni novac sebi spremio u džep.