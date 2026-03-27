OZBILJNE POSLJEDICE /

Izvanredne vijesti RTL-a o nevremenu diljem Hrvatske pratite od 10 sati. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će konferenciju za novinare o informacijama vezanima uz posljedice nevremena. Otkazana je nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Zagrebu, ali i Zagrebačkoj županiji. Diljem metropole mogu se vidjeti srušena stabla, grane, stupove, lampe, oštećeni su brojni krovovi, automobili...

Na postaji Zagreb Maksimir je najjači udar sjeverca jutros zabilježen od 96 kilometara na sat, pojasnio je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić. Dodaje kako su u gradu vrlo vjerojatno udari išli i preko 100 kilometara na sat.

"To bi nakon potvrde klimatologa mogle biti rekordne vrijednosti, na postaji Maksimir jači udar vjetra od ljetne oluje 2023. Pod Velebitom su udari bure od 140 kilometara na sat, lokalno i više od toga", dodao je.

Nevrijeme koje je u četvrtak te u noći na petak zahvatilo i sjever Hrvatske uzrokovalo je probleme u prometu u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji, ali i otkazivanje nastave u Krapini... Zbog jakog vjetra zabranjen je promet dijelom autoceste A1 za sva vozila.