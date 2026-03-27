Zamjenik šefa vatrogasaca: 'Zvali su me i rekli - šefe, netko će poginuti'

'OVO NIJE NORMALNO' /

"Bila je jako izazovna i teška noć, zvali su me kolege koji rade 20 i više godina i rekli: 'Šefe, ovo nije normalno, netko od nas će poginuti", poručio je u četvrtak na zajedničkoj konferenciji za medije zamjenik zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca Tomislav Resman.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je otkrio da su vatrogasci jučer imali stotinjak intervencija, međutim stvari su krenule na grdo tijekom večeri i po noći. Od tada su, kaže, izašli na njih više od 300, a još imaju 320 na čekanju.

I sam Resman je rekao da se broj intervencija u jednom trenutku toliko povećao da ni sami nisu znali što i kako dalje.

"Podigli smo dodatnu smjenu ujutro, digli smo sada još jednu smjenu, pa nas je 200 ukupno. Dio mora biti na redovnoj intervenciji da štite grad. Oni su maloprije otišli na požar... A dio ide na intervencije nevremena", dodao je Resman.

Najčešće intervencije su se odnosile na pad drveća, grana, nadstrešnica, prozora. "Sve što je moglo pasti s krova je palo - od lima, crjepova... Zvali su nas zbog toga. Bilo je i par požara", otkrio je.

Kazao je kako su njegovi kolege "jedna velika obitelj" i da su svi tu kada treba pomoći u teškim situacijama.

"Kad je rat, svi smo u ratu. Dečke koje sam puštao doma pitali su mogu li još jednu intervenciju odraditi", zaključio je.