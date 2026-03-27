Učenike zatekla oluja na Sljemenu! Roditelji u šoku: 'Djeca nisu spavala cijelu noć'

Učenici koji su ovaj tjedan bili na terenskoj nastavi na Sljemenu zbog nevremena se nisu mogli vratiti u Zagreb, javlja 24 sata. Učenici su dobro, doznaje list, zbrinuti su, a pokušat će se sve da ih se danas vrati kući

"Djeca su baš preplašena, nisu spavali cijelu noć od oluje, a onda je bio i potres", kazala je majka učenika trećeg razreda za 24 sata.

Riječ je o petodnevnoj nastavi u Planinarskom domu Crvenog križa koju ovaj tjedan odrađuju učenici trećih razreda dvije zagrebačke škole.

Nevrijeme pa potres

Iako se danima najavljivalo nevrijeme i vrlo loši vremenski uvjeti, jedna od škola donijela je odluku da će ostati do kraja nastave, dakle do petka. No već u četvrtak je zbog snijega i nevremena zatvorena Sljemenska cesta.

Osim ozbiljno jakog vjetra, kiše i snijega, noćas je bio i potres s epicentrom na Sljemenu. "Nije mi jasno kako su mogli donijeti takvu odluku. U šoku sam, nemamo pojma kadi kako će ih moći vratiti kući", tvrdi majka za 24 sata.

