Učenike zatekla oluja na Sljemenu! Roditelji u šoku: 'Djeca nisu spavala cijelu noć'
Riječ je o petodnevnoj nastavi u Planinarskom domu Crvenog križa koju ovaj tjedan odrađuju učenici trećih razreda dvije zagrebačke škole
Učenici koji su ovaj tjedan bili na terenskoj nastavi na Sljemenu zbog nevremena se nisu mogli vratiti u Zagreb, javlja 24 sata. Učenici su dobro, doznaje list, zbrinuti su, a pokušat će se sve da ih se danas vrati kući
"Djeca su baš preplašena, nisu spavali cijelu noć od oluje, a onda je bio i potres", kazala je majka učenika trećeg razreda za 24 sata.
Riječ je o petodnevnoj nastavi u Planinarskom domu Crvenog križa koju ovaj tjedan odrađuju učenici trećih razreda dvije zagrebačke škole.
Nevrijeme pa potres
Iako se danima najavljivalo nevrijeme i vrlo loši vremenski uvjeti, jedna od škola donijela je odluku da će ostati do kraja nastave, dakle do petka. No već u četvrtak je zbog snijega i nevremena zatvorena Sljemenska cesta.
Osim ozbiljno jakog vjetra, kiše i snijega, noćas je bio i potres s epicentrom na Sljemenu. "Nije mi jasno kako su mogli donijeti takvu odluku. U šoku sam, nemamo pojma kadi kako će ih moći vratiti kući", tvrdi majka za 24 sata.
