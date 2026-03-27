Ida Prester pokazala posljedice nevremena u svom domu: 'Stiže služba ubrzo, isprike susjedima'

Snažno nevrijeme koje je pogodilo Zagreb ostavilo je brojne posljedice diljem grada, a među onima koji su osjetili njegovu snagu našla se i pjevačica Ida Prester (47).

Ida se o svemu oglasila putem društvenih mreža, gdje je s pratiteljima podijelila kako ni njezin dom nije ostao pošteđen. Na svom Instagram storyju objavila je fotografiju dvorišta na kojoj se vidi oštećeno stablo, točnije, velika grana bora koja je pala i završila na cesti.

Foto: Instagram story

Uz fotografiju je kratko, ali jasno opisala situaciju:

“Otišla i grana s našeg bora ispred kuće. Stiže služba ubrzo, mičemo to s ceste, isprike susjedima.”

Zbog nevremena otkazana i nastava

Ova objava još je jedan pokazatelj koliko je nevrijeme bilo snažno, s obzirom na to da su brojna stabla diljem Zagreba oštećena ili srušena, a materijalna šteta vidljiva je na mnogim objektima i ulicama.

Podsjetimo, olujni vjetar s orkanskim udarima rušio je stabla, oštetio infrastrukturu i izazvao velike probleme građanima, a nadležne službe i dalje rade na sanaciji štete.

Također, zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području Grada Zagreba, danas se neće ni održati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama.

POGLEDAJTE VIDEO: Potopljena riva, mećava u Lici, oluja u Zagrebu: Hrvatska na šesti dan proljeća kao Snježno Kraljevstvo