Krešo Beljak odlazi iz politike? Njegov saborski mandat preuzima Darko Vuletić

Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) predložilo je u petak Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku mirovanja mandata Kreše Beljaka (HSS) od 1.travnja i početku obnašanja dužnosti zamjenika zastupnika Darku Vuletiću, izvijestio je predsjednik povjerenstva Robert Jankovics.

Oba podneska dostavljena su predsjedniku Hrvatskog sabora 25. ožujka. Beljak je izabran za zastupnika u šestoj izbornoj jedinici, kao kandidat na koalicijskog listi ''Rijeke pravde'' (SDP- Centar-HSS-DOSIP-NS Reformisti), a mandat mu je počeo 16. svibnja 2024. godine.

''Budući da na navedenoj list nema neizabranih kandidata prema broju preferencijskih glasova iz iste političke stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao zastupnik koji je stavio mandat u mirovanje, HSS je u sukladno zakonu odredio Darka Vuletića kao zamjenika zastupnika'', kazao je Jankovics. Zastupnik ima pravo jednokratno tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Razrješen i zamjenik ravnatelja AZOP-a

Darko Vuletić u prosincu prošle godine izabran je za novog predsjednika HSS-a, a na toj je poziciji zamijenio upravu Beljaka koji je stranku vodio zadnjih deset godina.

Na dnevnom redu bio je i prijedlog odluke o razrješenju zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) Igora Vulje, na osobni zahtjev.

SDP-ova zastupnica Sanja Bježančević tom je prilikom istaknula da je AZOP često predmet kritika građana koji se žale na neodgovaranje na pritužbe, kao i na izostanak brze i snažne reakcije prema velikim organizacijama kao što su banke i telekomunikacijske kompanije.

''Mi ćemo predložiti neke preporuke za poboljšanje kao što su digitalizacija procedure podnošenja pritužbi i omogućavanja praćenja statusa svake pritužbe online, što bi povećalo povjerenje građana u institucije i smanjilo dojam birokratske inertnosti'', rekla je.

Zastupnica HDZ-a Anđelka Salopek naglasila je da odluka o razrješenju nije političke naravi, već iza nje stoje osobni razlozi zamjenika ravnatelja.

''Ova odluka ne dovodi u pitanje rad agencije i njezinu funkcionalnost. Sustav je postavljen tako da osigurava kontinuitet rada, a Hrvatski sabor će sukladno procedurama pravodobno pristupiti imenovanju novog zamjenika ravnatelja'', poručila je Salopek.

