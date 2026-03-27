Poljud dijeli Split: Rušiti ili ne rušiti - jedni su za, drugi ne daju ni ciglu

Od Pazara do brice, od škole do doma za starije. Svi u Splitu imaju svoj stav. Svi pričaju samo o jednom. Pola grada je za rušenje, pola protiv. Pola je za referendum, pola protiv. Najljepši stadion u Hrvatskoj izvor je najžešćih rasprava.

Poljud nije samo stadion. Poljud su uspomene. Na prve mediteranske igre, na zlatno doba Hajduka. Za njegovu gradnju prvo je trebalo rušiti kuću-dvokatnicu, dobro se toga sjeća splitski fotograf.

"To je značilo da su postavljene velike mine i tako dalje. Došlo je par tisuća ljudi, na pristojnoj distanci da bi taj svečani trenutak doživjelo. Jasno je, eksplodiralo je, digla se ogromna prašina, a kad se spustila prašina kuća je ostala na mjestu. Još mi je zvuk u ušima graje, vike i zvižduka uz komentar di će oni gradit kada ne znaju ni srušit", rekao je splitski fotograf Feđa Klarić.