Trump tvrdi da Iran moli za milost! Rakić: 'Pazite, on u svakom trenutku može...'

"Lie-Ayatollah", "Supreme MisLeader", to su samo neki od nadimaka kojima američki komičari krste svog predsjednika. Jer ovo je rezime ispraznih ultimatuma. Pustite naftu u roku dva dana ili ću vam gađati elektrane i onda - ćorak. Ništa. Aha, dajem vam još pet dana, ali ovaj put za ozbiljno.

I eto - sutra istječe taj novi deadline pa su logično novinari danas pitali Donalda Trumpa - hej, oni još nisu otvorili tjesnac, što to znači? A on opušteno odmahne "Ma to je fleksibilno." Kao da ga je netko pitao hoće li kečap ili majonezu. To što burze divljaju ovisno o svakoj njegovoj riječi, što nama u Hrvatskoj dizel na pumpi košta više, koga briga.

Objava snimki ispaljivanja raketa ovih je dana gotovo uobičajena jutarnja praksa Iranske revolucionarne garde. Medijska propaganda uključuje i AI filmiće u kojima njihove neprijatelje odnose rijeke krvi.

'Tu nema elemenata za dogovor'

Ali u Bijeloj kući stvari vide drukčije. "Reći će vam 'mi ne pregovaramo, mi nećemo pregovarati'. Naravno da pregovaraju, oni su uništeni, tko ne bi pregovarao. Oni mole da se postigne dogovor", tvrdio je Donald Trump na jutrošnjem sastanku njegova kabineta, prvom otkad je počeo rat u Iranu.

Iz Teherana pak vele da nitko ne pregovara ni sa kime. "Činjenica da sada govore o pregovorima sama po sebi je priznanje poraza. Nisu li zahtijevali bezuvjetnu predaju? Pa zašto sada govore o pregovorima?", rekao je jučer Abas Arakči, iranski ministar vanjskih poslova.

I što sad? Kome vjerovati, ako ikome? "Mislim da što se zapravo događa zna jedino iransko vodstvo i sam Trump. Mi ostali u svijetu pratimo razgovore o razgovorima", kaže vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Amerika, kao, nudi plan za mir od 15 točaka, među njima i potpuno rastavljanje nuklearnog programa, Iran uzvraća s vlastitih pet uvjeta, uključujući ratnu odštetu. "To su sve maksimalistički zahtjevi s jedne i druge strane, tu zapravo nema jednog elemenata za dogovor", tumači Rakić.

'Okončali ste još jedan rat. A ovaj ste vi i započeli'

Iran spominje priznanje poraza, Trump već više puta proglašava pobjedu, a sve pomno prate late night komičari.

"Mislim da ćemo ga završiti. Ne mogu vam reći sa sigurnošću. Ne volim to govoriti, ali mi smo pobijedili", rekao je neki dan Trump, što je voditelj emisije "The Daily Show" Josh Johnson komentirao ovako: "Ne volite reći da ste pobijedili u ratu? Nije li to razlog zašto se ratuje? Budite ponosni na sebe, gospodine predsjedniče, okončali ste još jedan rat. A ovaj ste vi i započeli."

I dok se o Epsteinovim fajlovima od početka rata ne priča, Trumpa hvale fanovi iz tih fajlova, recimo bivši Epsteinov odvjetnik Alan Dershowitz. "Da je predsjednik Trump bio na vlasti 1935. ili '36., mislim da bi holokaust bio spriječen. Mislim da bi krenuo za nacističkom Njemačkom, uništio bi je, kao što uništava nacistički Iran. I holokaust bi bio spriječen", izjavio je Dershowitz. "Ovo je nevjerojatno! Donald Trump sada zaustavlja ratove iz vremena prije nego se rodio!", komentirao je Jimmy Kimmel u svojoj emisiji.

Ali u situaciji kad nije ispunio obećanje da neće biti novih ratova i - još važnije - da će obuzdati cijene i ljudima olakšati život, odjekuje poruka koju mu je poslala vjerna glasačica s jedne benzinske pumpe: "Vi ste bezvrijedna vreća go**na. Tri puta sam glasala za vas. To je bila moja greška, izgleda da sam idiot."

"Znate kako kažu - prevari me jednom, trebaš se sramiti, prevari me dvaput, ja se trebam sramiti, prevari me triput, doći će do blokade Hormuškog tjesnaca, a moja vožnja do St. Louisa će uskoro koštati više nego rata za auto", komentirao je u svom "Last Week Tonightu" John Oliver.

Posljednje što smo čuli od autora knjige "Umjetnost dogovora" jest da je rok Iranu da do sutra otvori Hormuz - fleksibilan. "Imamo puno vremena. To je dan u 'Trumpovom vremenu'. A taj dan je znate što - to je vječnost", rekao je Trump.

"To je činjenica. To što on uspije u jednom danu izreći i napraviti, počevši od pada burzi do pokretanja ratova po vlastitom nahođenju. I kako sada izići iz toga na častan način. Pazite, on u svakom trenutku može proglasiti pobjedu", zaključuje Mirjana Rakić.

Do idućeg Direkta to se možda dogodi i više puta. Samo Iranci nikako da to shvate ozbiljno.