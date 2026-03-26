Putin obećao iranskim prijateljima smrtonosno oružje! 'Nabrijani' Shahedi već su na putu

Vladimir Putin planira poduprijeti svoje iranske prijatelje pošiljkom smrtonosnog oružja, prema zapadnim obavještajnim podacima. Navodno je Kremlj počeo sklapati tajni dogovor s Teheranom samo nekoliko dana prije nego što je Donald Trump pokrenuo operaciju Epski gnjev, piše The Sun.

Početkom ožujka, pošiljke dronova već su bile u tijeku, kažu više obavještajnih izvora, a očekuje se da će cijela operacija biti završena do sljedećeg tjedna. Putin nije samo optužen za slanje najsuvremenijih dronova izravno u sukob, već Kremlj čak i jača svog saveznika satelitskim snimkama, podacima o ciljanju i ključnim obavještajnim podacima, tvrdi se. Jedan zapadni dužnosnik boji se da Moskva ne samo da pokušava ojačati vatrenu moć Irana, već i pomaže u jačanju tiranskog režima.

"Ne treba im više dronova. Trebaju im bolji dronovi. Žele naprednije mogućnosti", rekao je Antonio Giustozzi, viši istraživački suradnik u Kraljevskom institutu za ujedinjene službe, za Financial Times. Točni modeli ostaju nejasni, ali Rusija će vjerojatno isporučiti dronove slične Geranu-2, temeljene na iranskom vlastitom dizajnu Shahed-136. Kremljeve verzije iranskih dronova, koje se koriste u Ukrajini od 2023., uvelike su modificirane kako bi izbjegle protuzračnu obranu i nosile veći teret.

Rusija tvrdi da pomaže humanitarno

"Rusi su dramatično poboljšali Shahed, uključujući modifikacije motora, navigacije i mogućnosti ometanja", rekla je za FT Nicole Grajewski, profesorica na sveučilištu Sciences Po u Parizu. Javno se Rusija držala blažeg stava, ističući pošiljke humanitarne pomoći. Tvrdi da je više od 13 tona lijekova već poslano preko Azerbajdžana, a još ih je na putu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje rekavši:

"Trenutačno kruži mnogo lažnih informacija. Jedno je istina - nastavljamo dijalog s iranskim vodstvom", rekao je. Izrael je navodno prošli tjedan napao ključnu rutu opskrbe između Rusije i Irana na Kaspijskom jezeru u pokušaju da poremeti cjevovod. Ruska vojna tehnologija također je navodno pronađena unutar iranskog drona koji je pogodio britansku zračnu bazu na Cipru. Istražitelji vjeruju da je dron kamikaza koji je pogodio RAF Akrotiri sadržavao ruski navigacijski sustav Kometa-B.

Iran je jeftine, jednosmjerne dronove učinio ključnim elementom svoje vojne strategije, ispalivši više od 3000 diljem regije od izbijanja borbi. Odmetnička država također se trudi ojačati svoju protuzračnu obranu. Moskva i Teheran već su sklopili sporazum o stotinama lansirnih jedinica i tisućama projektila tijekom sljedeće tri godine.

Ipak, boje se izravnog sukoba

No, Moskva je povukla crtu u predaji svog sustava S-400, oprezna da ne izazove izravan sukob sa SAD-om. Raspoređivanje tako napredne tehnologije vjerojatno bi zahtijevalo ruske posade na terenu, što bi ih učinkovito stavilo u izravnu borbu s američkim snagama.

Unatoč rastućem savezništvu, pakt između Rusije i Irana prošle je godine spriječio punu međusobnu obrambenu obvezu. U međuvremenu, najveća ruska naftna luka bombardirana je dok Ukrajina nastoji uništiti Putinovu ratnu dobit od bliskoistočnog sukoba. Primorsk, na Baltičkom moru, bombardirala je prijeteća flota dronova u nedjelju navečer.

Izvozno središte udomljuje mnoge ruske diktatorove brodove u sjeni koji izbjegavaju sankcije. Ti brodovi koriste prijevarne metode kako bi izbjegli zapadne trgovinske sankcije i putuju Baltičkim morem – održavajući Putinovo ratno gospodarstvo na površini. Vjeruje se da ruski izopćenik izvozi milijun barela nafte dnevno preko Primorska, koji je udaljen oko 1000 km od Ukrajine.

