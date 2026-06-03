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OPSADNO STANJE /

Uznemirujući zločin u susjedstvu, objavljene fotografije: 'Sjekirom sam ubio čovjeka'

Uznemirujući zločin u susjedstvu, objavljene fotografije: 'Sjekirom sam ubio čovjeka'
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Foto: Telegraf.rs

Iako se isprva nije znalo tko je ubijeni muškarac, mediji su objavili da je riječ o 92-godišnjaku

3.6.2026.
10:52
Erik Sečić
Telegraf.rs
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Mladić (26) u srijedu ujutro u jednoj kući u centru Beograda sjekirom je ubio muškarca, javlja portal Telegraf.rs.

Policija je odmah po dojavi blokirala cijeli kvart, a vjeruje se da je 26-godišnjak priznao zločin odmah po dolasku patrole. 

"Ja sam ga ubio sjekirom", navodno je rekao osumnjičenik.

Uznemirujući zločin u susjedstvu, objavljene fotografije: 'Sjekirom sam ubio čovjeka'
Foto: Telegraf.rs

Na snimkama koje su objavili pojedini portali vidi se kako 26-godišnjak na trbuhu leži na asfaltu. Ruke su mu vezane lisicama, a okružuju ga policajci i djelatnici hitne pomoći. Nije se opirao uhićenju te su ga ubrzo prevezli u stanicu. 

Opsadno stanje 

"Ovdje je trenutačno opsadno stanje. Ima puno policijskih automobila, policajca, inspektora. Mjesto zločina ograđeno je trakom, u tijeku očevid", naveo je izvor za portal Kurir.rs.

Uznemirujući zločin u susjedstvu, objavljene fotografije: 'Sjekirom sam ubio čovjeka'
Foto: Telegraf.rs

Iako se isprva nije znalo tko je ubijeni muškarac, mediji su objavili da je riječ o 92-godišnjaku. Kakva je njegova povezanost s ubojicom i što je bio motiv zločina utvrditi bi trebala istraga.

Uznemirujući zločin u susjedstvu, objavljene fotografije: 'Sjekirom sam ubio čovjeka'
Foto: Telegraf.rs

"U tijeku je rad na slučaju i uskoro će se znati više detalja. Policija prikuplja dokaze i informacije na mjestu jezivog ubojstva", objasnio je Kurirov izvor. 

SrbijaUbojstvoSjekira
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