Uznemirujući zločin u susjedstvu, objavljene fotografije: 'Sjekirom sam ubio čovjeka'

Mladić (26) u srijedu ujutro u jednoj kući u centru Beograda sjekirom je ubio muškarca, javlja portal Telegraf.rs.

Policija je odmah po dojavi blokirala cijeli kvart, a vjeruje se da je 26-godišnjak priznao zločin odmah po dolasku patrole.

"Ja sam ga ubio sjekirom", navodno je rekao osumnjičenik.

Foto: Telegraf.rs

Na snimkama koje su objavili pojedini portali vidi se kako 26-godišnjak na trbuhu leži na asfaltu. Ruke su mu vezane lisicama, a okružuju ga policajci i djelatnici hitne pomoći. Nije se opirao uhićenju te su ga ubrzo prevezli u stanicu.

Opsadno stanje

"Ovdje je trenutačno opsadno stanje. Ima puno policijskih automobila, policajca, inspektora. Mjesto zločina ograđeno je trakom, u tijeku očevid", naveo je izvor za portal Kurir.rs.

Foto: Telegraf.rs

Iako se isprva nije znalo tko je ubijeni muškarac, mediji su objavili da je riječ o 92-godišnjaku. Kakva je njegova povezanost s ubojicom i što je bio motiv zločina utvrditi bi trebala istraga.

Foto: Telegraf.rs

"U tijeku je rad na slučaju i uskoro će se znati više detalja. Policija prikuplja dokaze i informacije na mjestu jezivog ubojstva", objasnio je Kurirov izvor.