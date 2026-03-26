Udarac za Putina, moćna NATO država dala odobrenje: 'Sada idemo još jače'

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je u srijedu da je dao vojsci dopuštenje da se ukrca i zadrži ruske brodove za koje njegova vlada tvrdi da su dio mreže plovila koja Moskvi omogućuje izvoz nafte unatoč zapadnim sankcijama.

Odluka dolazi u trenutku kada su druge europske nacije pojačale napore da poremete rusku takozvanu flotu u sjeni tankera koje Moskva koristi za financiranje četverogodišnjeg rata protiv Ukrajine.

Starmer je rekao da je odobrio agresivniju akciju protiv plovila jer ruski predsjednik Vladimir Putin vjerojatno "trlja ruke" zbog naglog porasta cijena nafte uzrokovanog američko-izraelskim ratom protiv Irana.

'Idemo još jače'

''Zato još jače idemo na njegovu 'flotu u sjeni', ne samo da bismo zaštitili Britaniju, već i lišavajući Putinov ratni stroj prljave zarade koja financira njegovu barbarsku kampanju u Ukrajini'', rekao je Starmer u izjavi.

Downing Street je izjavio da se britanski vojni i policijski dužnosnici pripremaju za ukrcaj na ruske brodove koji se ne predaju, koji su naoružani ili koriste visokotehnološki sveprisutni nadzor kako bi izbjegli hvatanje. Downing Street je dodao kako bi se protiv vlasnika, operatera i posade mogao pokrenuti kazneni postupak zbog kršenja zakona o sankcijama.

Oslanjanje Rusije na 'flotu iz sjene' omogućilo joj je da nastavi izvoziti naftu bez poštivanja zapadnih ograničenja nametnutih nakon njezine potpune invazije na Ukrajinu 2022.

Europski napori da se nastavi vršiti pritisak na Rusiju potkopani su ovog mjeseca kada je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa dala zemljama 30-dnevno odricanje od kupnje sankcioniranih ruskih proizvoda trenutačno nasukanih na moru kako bi stabilizirala globalna energetska tržišta pogođena ratom u Iranu.

Starmer je to objavio prije nego što će u četvrtak prisustvovati summitu Združenih ekspedicijskih snaga u Helsinkiju, gdje će Britanija pozvati na veću koordinaciju u vezi s oduzimanjem brodova flote iz sjene.

Sankcije na 544 broda

Britanija je uvela sankcije na 544 ruska broda 'flote u sjeni'. Povremeno putuju kroz La Manche, kanal koji razdvaja Britaniju i Francusku.

Prema britanskim procjenama, oko tri četvrtine ruske sirove nafte prevoze se tim brodovima.

Brodovi 'flote u sjeni' obično imaju skrivene vlasničke strukture i izazvali su zabrinutost zbog ekoloških rizika, s loše reguliranim, starim tankerima sklonim izlijevanju, mehaničkim kvarovima i curenjima, što ugrožava morske ekosustave.

