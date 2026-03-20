Daria izazvala paniku u susjedstvu: Isplivala snimka s Putinom koja puno otkriva

Mađarske organizacije za zaštitu prava izrazile su zabrinutost nakon što je Daria Bojarskaja, bivša prevoditeljica ruskog predsjednika Vladimira Putina, imenovana na ključnu ulogu u međunarodnoj misiji za nadzor parlamentarnih izbora, izvijestio je u petak The Guardian.

Foto: Daria Boyarskaya/east2west news/WillWest News/Profimedia

Bojarskaja je dugi niz godina radila za rusko Ministarstvo vanjskih poslova i prevodila na brojnim sastancima na visokoj razini, između ostalog i susret Putina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 2019. godine. Sada obnaša dužnost više savjetnice u parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS-PA) sa sjedištem u Beču te koordinira misiju tog tijela za praćenje mađarskih parlamentarnih izbora.

Zabrinutost dolazi zbog činjenice da su se pojavile brojne tvrdnje da Rusija koristi različite resurse kako bi povećala izglede stranke Fidesz aktualnog premijera Viktora Orbana, koja po anketama zaostaje za oporbenom Tiszom. Podsjetimo, Orban slovi za proruski nastrojenog čelnika, a poruke usmjerene protiv Ukrajine i njezina predsjednika Volodimira Zelenskog čine mu temelj kampanje.

'Razmislite o uklanjanju'

Bojarskaja je predstavnike organizacija civilnog društva pozvala na zatvoreni sastanak koji će se održati u Budimpešti sljedeći tjedan. Delegaciju, koja bi trebala podijeliti svoje zabrinutosti o političkoj situaciji u Mađarskoj, predvodit će britanska zastupnica iz Laburističke stranke Rupa Huq te armenski zastupnik Sargis Khandanyan. Cilj je postaviti temelje za znatno veću promatračku misiju, koja bi se trebala sastojati od zastupnika država članica OESS-a koji će u Mađarsku otputovati u vrijeme održavanja glasanja.

"Takvi sastanci često uključuju razmjenu vrlo osjetljivih informacija o političkim pritiscima, rizicima manipulacije izborima i prijetnjama s kojima se suočavaju branitelj ljudskih prava i novinara", istaknula je supredsjednika Mađarskog helsinškog odbora Marta Pardavi u pismu koja je ranije u ožujku poslala raznim dužnosnicima OESS-a.

Pardavi navodi da bi, bez obzira na to je li Bojarskaja još uvijek povezana s ruskim državnim tijelima, "čak i sama percepcija da bi povjerljiva razmjena mogla biti dostupna vanjskim akterima" spriječila aktiviste da slobodne govore. Zato je zatražila da OESS-ova Parlamentarna skupština razmisli o uklanjaju Bojarskaje sa svih zadataka koje se tiču promatračke misije. Također smatra da bi joj se ubuduće trebao onemogućiti pristup osjetljivim informacijama povezanim s izborima i sugovornicima iz civilnog društva.

Oštra reakcija glavnog tajnika

Roberto Montella, glavni tajnik OESS-ove Parlamentarne skupštine, oštro je reagirao na pismo Marte Pardavi i ocijenio da je klevetničko. Montella ističe da je osobno odabrao Bojarskaju te da ona ima njegovo puno povjerenje. Podsjetio je i da ju je vanjskih revizor istražio prije tri godine i ustvrdio da su optužbe protiv nje neosnovane.

Podsjetimo, Bojarskaja je s OESS-om povremeno surađivala više od deset godina, a stalno je zaposlena od 2021. godine. Ne postoji dokaz da ima ikakve veze s ruskom obavještajnom službom ili da dijeli informacije s ruskom vladom. Ona sama navodi se pridržava pravila OESS-a, koja zaposlenicima zabranjuju da prihvaćaju upute od svojih nacionalnih vlasti.

Za razliku od brojnih zaposlenika OESS-a koje šalju njihove vlade, Bojarskaja je izravno zaposlena u organizaciji. Njihov glasnogovornik Nat Perry naglasio je da joj ruska vlada ne isplaćuje plaću niti je to ikad činila.

Prevodila sastanak Putina i Trumpa

Fiona Hill, koja je tijekom Trumpovog prvog mandata bila njegova savjetnica za nacionalnu sigurnost zadužena za Rusiju, tvrdi da je Putin na sastanku u Osaki 2019. godine u posljednjem trenutku odlučio da će Bojarskaja prevoditi. Taktikom "privlačne prevoditeljice" ruski lider navodno je pokušao Trumpu odvratiti pozornost.

«Секретное оружие Кремля», о котором вы могли забыть (или не знать)



Так когда-то западная пресса называла Дарью Боярскую — модель и переводчицу Путина. На прошлой неделе она прилетела в Ташкент на переговоры ОБСЕ — в качестве советника члена парламента Финляндии. Появление Дарьи… pic.twitter.com/Kfp2Tkv7A4 — Вот Так (@vottak_tv) April 25, 2025

"Na popisu je bio netko drugi, muškarac koji je trebao prevoditi tu sesiju. Rusi su u posljednji trenutak zamijenili prevoditelja", prisjetila se Hill u jednom intervjuu prije pet godina. "Bilo je jasno da je namjera privući pažnju jer je Putin posebno predstavio predsjednika Trumpa prevoditeljici, što inače nije radio", dodala je Hill i naglasila da se Bojarskaja pokazala kao izvrsna prevoditeljica.

