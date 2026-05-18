Mrtva pijana skrivila sudar u Sisku: Nestvarno koliko je promila imala, ovo je blizu kome

Vozačica (41) u nedjelju je usred bijela dana u Sisku skrivila prometnu nesreću s nevjerojatnih 3,74 promila alkohola u krvi.

Sisačko-moslavačka policija izvijestila je da je 41-godišnjakinja oko 13.00 sati bila za volanom automobila sisačkih registracija.

Nije prilagodila brzinu dok je skretala u ulicu Nikole Tesle te je, kroz oštri desni zavoj s blagim usponom, dijelom vozila prešla na suprotnu traku i potom udarila u vozilo kojim je upravljao 37-godišnjak.

Hitnu ju vozila u bolnicu

Zbog visokog stupnja alkoholiziranosti, vozilo Hitne pomoći prevezlo ju je u Opću bolnicu Sisak na daljnje medicinsko postupanje.

Protiv nje zbog počinjenih prekršaja slijedi Optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.

Znate li što znače promili alkohola u krvi?

0,5 promila: Blago pijanstvo, blago smanjena sposobnost za upravljanje vozilom.

1,5 - 2,5 promila: Pijanstvo, smanjena sposobnost za upravljanje vozilom, otežano kretanje i govor.

Više od 2,5 promila: Jako pijanstvo, moguća nesigurnost u kretanju i govoru, moguće povraćanje.

Više od četiri promila: Alkoholna koma, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, a simptomi se mogu pojaviti i ranije