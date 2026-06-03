FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TKO BI REKAO /

Novi kviz donosi neizvjesnu borbu: Sandra Bagarić i Josip Ivančić u okršaju punom iznenađenja

Novi kviz donosi neizvjesnu borbu: Sandra Bagarić i Josip Ivančić u okršaju punom iznenađenja
×
Foto: Voyo

Kapetanica Meri Goldašić ovoga puta udružuje snage s opernom divom Sandrom Bagarić, dok s druge strane stoji ekipa predvođena Borkom Perićem, kojem se pridružuje uvijek raspoloženi i duhoviti "Princ dijaspore" Josip Ivančić.

3.6.2026.
10:44
Hot.hr
Voyo
VOYO logo
VOYO logo

Nova epizoda omiljenog kviza 'Tko bi rekao' donosi još jednu napetu borbu znanja, brzine i snalažljivosti. Pod vodstvom Matije Kačana, dvije ekipe suočit će se s nizom izazovnih pitanja koja će testirati njihovo opće znanje, logiku i sposobnost brzog razmišljanja.

Novi kviz donosi neizvjesnu borbu: Sandra Bagarić i Josip Ivančić u okršaju punom iznenađenja
Foto: Voyo

Od prvog pitanja jasno je da natjecatelje ne očekuje lagan zadatak. Kategorije vode kroz raznolike teme – od nogometa i piva, preko morskih dubina i narodnih običaja, pa sve do poznatih građevina koje su obilježile svjetsku povijest. Svaki točan odgovor može promijeniti tijek igre, a svaka pogreška otvoriti priliku protivničkoj ekipi.

Novi kviz donosi neizvjesnu borbu: Sandra Bagarić i Josip Ivančić u okršaju punom iznenađenja
Foto: Voyo

Sandra Bagarić pokazuje kako znanje i iskustvo mogu biti snažno oružje u kviznim izazovima, dok Josip Ivančić svojim šarmom i spontanim reakcijama donosi niz zabavnih trenutaka koji će nasmijati gledatelje. Borko Perić i Meri Goldašić pritom nastoje održati svoje ekipe fokusiranima, svjesni da je svaki bod važan u utrci prema finalu.

Neočekivani odgovori, zanimljive činjenice i duhovite dosjetke izmjenjuju se iz minute u minutu, održavajući visoku razinu napetosti tijekom cijele emisije. Tempo je brz, pitanja su zahtjevna, a preokreti stižu onda kada ih natjecatelji najmanje očekuju.

Vrhunac epizode dolazi u finalnoj igri, gdje su ulozi veći nego ikad. Obje ekipe morat će dati svoj maksimum jer samo jedna može odnijeti pobjedu. Hoće li presuditi znanje, sreća ili trenutak inspiracije?

Novi kviz donosi neizvjesnu borbu: Sandra Bagarić i Josip Ivančić u okršaju punom iznenađenja
Foto: Voyo

Ne propustite novu epizodu kviza 'Tko bi rekao' već sad na Voyo i saznajte tko će bolje odgovoriti na izazove koji nikoga ne štede te tko će na kraju slaviti u jednoj od najuzbudljivijih epizoda sezone.

VoyoKvizZabavna Emisija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike