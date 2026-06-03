Novi kviz donosi neizvjesnu borbu: Sandra Bagarić i Josip Ivančić u okršaju punom iznenađenja

Nova epizoda omiljenog kviza 'Tko bi rekao' donosi još jednu napetu borbu znanja, brzine i snalažljivosti. Pod vodstvom Matije Kačana, dvije ekipe suočit će se s nizom izazovnih pitanja koja će testirati njihovo opće znanje, logiku i sposobnost brzog razmišljanja.

Foto: Voyo

Od prvog pitanja jasno je da natjecatelje ne očekuje lagan zadatak. Kategorije vode kroz raznolike teme – od nogometa i piva, preko morskih dubina i narodnih običaja, pa sve do poznatih građevina koje su obilježile svjetsku povijest. Svaki točan odgovor može promijeniti tijek igre, a svaka pogreška otvoriti priliku protivničkoj ekipi.

Foto: Voyo

Sandra Bagarić pokazuje kako znanje i iskustvo mogu biti snažno oružje u kviznim izazovima, dok Josip Ivančić svojim šarmom i spontanim reakcijama donosi niz zabavnih trenutaka koji će nasmijati gledatelje. Borko Perić i Meri Goldašić pritom nastoje održati svoje ekipe fokusiranima, svjesni da je svaki bod važan u utrci prema finalu.

Neočekivani odgovori, zanimljive činjenice i duhovite dosjetke izmjenjuju se iz minute u minutu, održavajući visoku razinu napetosti tijekom cijele emisije. Tempo je brz, pitanja su zahtjevna, a preokreti stižu onda kada ih natjecatelji najmanje očekuju.

Vrhunac epizode dolazi u finalnoj igri, gdje su ulozi veći nego ikad. Obje ekipe morat će dati svoj maksimum jer samo jedna može odnijeti pobjedu. Hoće li presuditi znanje, sreća ili trenutak inspiracije?

Foto: Voyo

Ne propustite novu epizodu kviza 'Tko bi rekao' već sad na Voyo i saznajte tko će bolje odgovoriti na izazove koji nikoga ne štede te tko će na kraju slaviti u jednoj od najuzbudljivijih epizoda sezone.