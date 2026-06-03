Novi kviz donosi neizvjesnu borbu: Sandra Bagarić i Josip Ivančić u okršaju punom iznenađenja
Kapetanica Meri Goldašić ovoga puta udružuje snage s opernom divom Sandrom Bagarić, dok s druge strane stoji ekipa predvođena Borkom Perićem, kojem se pridružuje uvijek raspoloženi i duhoviti "Princ dijaspore" Josip Ivančić.
Nova epizoda omiljenog kviza 'Tko bi rekao' donosi još jednu napetu borbu znanja, brzine i snalažljivosti. Pod vodstvom Matije Kačana, dvije ekipe suočit će se s nizom izazovnih pitanja koja će testirati njihovo opće znanje, logiku i sposobnost brzog razmišljanja.
Od prvog pitanja jasno je da natjecatelje ne očekuje lagan zadatak. Kategorije vode kroz raznolike teme – od nogometa i piva, preko morskih dubina i narodnih običaja, pa sve do poznatih građevina koje su obilježile svjetsku povijest. Svaki točan odgovor može promijeniti tijek igre, a svaka pogreška otvoriti priliku protivničkoj ekipi.
Sandra Bagarić pokazuje kako znanje i iskustvo mogu biti snažno oružje u kviznim izazovima, dok Josip Ivančić svojim šarmom i spontanim reakcijama donosi niz zabavnih trenutaka koji će nasmijati gledatelje. Borko Perić i Meri Goldašić pritom nastoje održati svoje ekipe fokusiranima, svjesni da je svaki bod važan u utrci prema finalu.
Neočekivani odgovori, zanimljive činjenice i duhovite dosjetke izmjenjuju se iz minute u minutu, održavajući visoku razinu napetosti tijekom cijele emisije. Tempo je brz, pitanja su zahtjevna, a preokreti stižu onda kada ih natjecatelji najmanje očekuju.
Vrhunac epizode dolazi u finalnoj igri, gdje su ulozi veći nego ikad. Obje ekipe morat će dati svoj maksimum jer samo jedna može odnijeti pobjedu. Hoće li presuditi znanje, sreća ili trenutak inspiracije?
Ne propustite novu epizodu kviza 'Tko bi rekao' već sad na Voyo i saznajte tko će bolje odgovoriti na izazove koji nikoga ne štede te tko će na kraju slaviti u jednoj od najuzbudljivijih epizoda sezone.