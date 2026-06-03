Plenković okuplja ministre, Vlada odlučuje o projektu elektromotornih vlakova

Na sjednici u srijedu Vlada Republike Hrvatske će donijeti nekoliko odluka, među kojima je odluka o davanju suglasnosti za dodjelu sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnjom postaje za punjenje.

Vlada će također dati suglasnost za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove dilatacije Amruševa - Petrinjska. Na dnevnom redu su i izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2025. godinu.

Uskoro više...