Zagreb ovo još nije doživio! Meteorolog Dorian Ribarić: 'Događa se jednom u dvadesetak godina'

RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić u izvanrednim vijestima RTL Danas rekao kako su na zagrebačkom području zabilježeni rekordni udari vjetra.

Najviše je nastradao podsljemensko područje.

"Tamo su udari u noći bili i do 120 kilometara na sat. Na postaji Zagreb Maksimir zabilježen je udar od 96 kilometara na sat, što to svrstava u rekordan udar vjetra za ovo doba godine. Naime, ovako jak vjetar u unutrašnjosti zemlje je iznimno netipičan. Događa se jednom u dvadesetak godina. Ovo je možda usporedivo s onom olujom 2023. No, ovakav vjetar puhat će cijeli dan', rekao je.

'Sreća što se ovo dogodilo sada...'

Meteorolog otkriva kako nas smirivanje vremena očekuje tijekom sutrašnjeg dana. 'I dalje će biti na snazi žuti meteoalarm. Bit će tu i dalje jakih udara vjetra, no ne ovako opasnih kao što je to danas. Neće biti letenja krhotina i stabala. Sreća što se ovo dogodilo u rano proljeće kada vegetacija nije u punom razvoju, nema toliko lišća na granama stabala, tako da su i štete malo manje nego što bi bile u ljetnim mjesecima. I ovaj vjetar će puhati cijeli današnji dan i cijeli dan možemo očekivati ovakve orkanske udare', upozorio je Ribarić.