Ovako snažan poremećaj malo tko je očekivao: Je li vas nevrijeme preplašilo?

Veliko nevrijeme pogodilo je Zagreb i sjever Hrvatske. Diljem grada polomljena su brojna stabla, uništeni automobili, odlomljene fasade. Oštećeni su krovovi, porušeni stolovi kafića i zaštitne ograde. Otkazana je nastava u svim osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Zbog jako opasnog vremena Zagrepčani su u 7 sati i 43 minute na mobitele dobili poruku upozorenja. U nevremenu su ozlijeđene dvije osobe. Jedna u naselju Šestak Brdo - u općini Pokupsko u Zagrebačkoj županiji - gdje je teško ozlijeđeno dijete, a druga osoba je teško ozlijeđena u samom Zagrebu. Nekoliko je osoba lakše ozlijeđeno.

Za nevrijeme nitko ne može biti do kraja spreman, ali na ovako snažne poremećaje kakvima svjedočimo od četvrtak - malo je tko naviknuo.

