Bez struje ostalo oko 18.000 korisnika: Porušena stabla i snijeg oštetila dalekovode
HEP upozorava da na pojedinim lokacijama pristup kvarovima je otežan ili trenutačno nije moguć, što može utjecati na duljinu trajanja radova
Zbog jakog nevremena na području većeg dijela Hrvatske nastali su brojni kvarovi na elektroenergetskoj mreži, te je bez opskrbe električnom energijom oko 18.000 korisnika, priopćio je HEP u petak.
Prema trenutačnim procjenama HEP-a, bez električne energije je oko 18 tisuća korisnika, a najpogođenija su područja sjeverozapadne Hrvatske uključujući Zagreb i okolicu, Hrvatsko zagorje i varaždinsko područje, zatim dijelovi središnje Hrvatske poput Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, kao i Gorski kotar te dijelovi Like i Primorja.
Najveći broj kvarova uzrokovan je padom stabala i granja na dalekovode, težinom snijega na vodovima te olujnim vjetrom koji uzrokuje rušenje stupova i dodatna oštećenja mreže, dok sanaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren, snijeg i voda, kaže HEP.
Sve snage na terenu
"Sve raspoložive terenske ekipe HEP-Operatora distribucijskog sustava su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova, sanaciji oštećene infrastrukture i ponovnoj uspostavi opskrbe električnom energijom, no na pojedinim lokacijama pristup kvarovima je otežan ili trenutačno nije moguć, što može utjecati na duljinu trajanja radova", stoji u priopćenju HEP-a.
Očekuje se da će veći dio kvarova na srednjenaponskoj mreži biti otklonjen tijekom dana, dok će se kvarovi na niskonaponskoj mreži u nekim područjima rješavati i tijekom sutrašnjeg dana.
HEP moli korisnike za razumijevanje i strpljenje.
