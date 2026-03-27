Bez struje ostalo oko 18.000 korisnika: Porušena stabla i snijeg oštetila dalekovode

Zbog jakog nevremena na području većeg dijela Hrvatske nastali su brojni kvarovi na elektroenergetskoj mreži, te je bez opskrbe električnom energijom oko 18.000 korisnika, priopćio je HEP u petak.

Prema trenutačnim procjenama HEP-a, bez električne energije je oko 18 tisuća korisnika, a najpogođenija su područja sjeverozapadne Hrvatske uključujući Zagreb i okolicu, Hrvatsko zagorje i varaždinsko područje, zatim dijelovi središnje Hrvatske poput Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, kao i Gorski kotar te dijelovi Like i Primorja.

Najveći broj kvarova uzrokovan je padom stabala i granja na dalekovode, težinom snijega na vodovima te olujnim vjetrom koji uzrokuje rušenje stupova i dodatna oštećenja mreže, dok sanaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren, snijeg i voda, kaže HEP.

Sve snage na terenu

"Sve raspoložive terenske ekipe HEP-Operatora distribucijskog sustava su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova, sanaciji oštećene infrastrukture i ponovnoj uspostavi opskrbe električnom energijom, no na pojedinim lokacijama pristup kvarovima je otežan ili trenutačno nije moguć, što može utjecati na duljinu trajanja radova", stoji u priopćenju HEP-a.

Očekuje se da će veći dio kvarova na srednjenaponskoj mreži biti otklonjen tijekom dana, dok će se kvarovi na niskonaponskoj mreži u nekim područjima rješavati i tijekom sutrašnjeg dana.

HEP moli korisnike za razumijevanje i strpljenje.

