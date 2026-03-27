Mirogoj poharalo nevrijeme: Oštećen grob legendarnog trenera, stabla padala i na anđele

Nevrijeme koje je u petak ujutro pogodilo Zagreb nije štedjelo ni gradsko groblje na Mirogoju.
Jak vjetar čupao je drveće iz korijena, a grane i stabla padali su na grobove i kipove anđela.
Između ostalog, oštećen je i grob legendarnog trenera Otta Barića.
Podsjetimo, nevrijeme je također oštetilo 24 osnovne i 16 srednjih škola te 24 vrtića. Nastava je otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županija zbog sigurnosti učenika.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da je nekoliko osoba tijekom dana zadobilo lakše tjelesne ozljede.