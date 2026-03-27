Prizori kaosa iz Like: Napadalo 80 centimetara snijega, automobili zaglavili na cesti

Vremenske neprilike i jak vjetar stvaraju probleme diljem Hrvatske u petak, a dijelove Like prekrio je snijeg.

U Vrhovinama i Babinom Potoku u Ličko-senjskoj županiji palo ga je između 50 i 80 centimetara, a na mjestima s nanosima ima ga i više od metra.

Na državnoj cesti D52 prevladavaju zimski uvjeti.

Prognoza DHMZ-a

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvijestio je da će u petak biti pretežno oblačno i vrlo vjetrovito, mjestimice će padati kiša, lokalno i obilna, u unutrašnjosti i snijeg. Na snazi je i dalje crveno upozorenje, na izuzetno opasno vrijeme, za zagrebačku, riječku te gospićku regiju.

Snijega će osobito biti u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač, zbog čega je za gospićku regiju i izdano crveno upozorenje. U Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom.

Puhat će umjeren do jak, lokalno olujan, na udare i orkanski sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a upravo je zbog vjetra crveno upozorenje izdano za zagrebačku i riječku regiju.

Na većem dijelu Jadrana puhat će jaka do olujna bura i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima, a još u prvom dijelu dana na jugu umjereno do jako jugo i istočni vjetar. Za Kvarner je zbog vjetra na snazi narančasto upozorenje, na opasno vrijeme. Temperatura zraka uglavnom od 4 do 8, u Gorskoj Hrvatskoj između -1 i 2 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva.

