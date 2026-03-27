Kći milijardera Stevea Jobsa prava je ljepotica, a nije nasljedila ništa: Ovako izgleda danas

Kao najmlađa kći vizionara i suosnivača Applea, Stevea Jobsa, Eve Jobs (27) odrasla je daleko od svjetla reflektora, no danas gradi impresivnu karijeru koja spaja dva naizgled nespojiva svijeta: elitno konjičko jahanje i visoku modu. Iako živi životom koji mnogi mogu samo sanjati, njezina priča sadrži iznenađujući obrat - ona nije nasljednica očevog basnoslovnog bogatstva.

Iako joj je prezime otvorilo mnoga vrata, njezin uspjeh u sportu i modi dokaz je ambicije i odlučnosti koju je njezin otac prepoznao dok je još bila dijete. Ona je dokaz da naslijeđe nije uvijek mjerljivo u novcu, već u karakteru i volji da se stvori vlastiti put.