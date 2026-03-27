Modni cirkus na crvenom tepihu: Jesu li ovo najbizarnija izdanja poznatih zvijezda?

Ovogodišnja dodjela nagrada iHeartRadio Music Awards u Los Angelesu nije bila samo u znaku glazbe. Naime, crveni tepih pretvorio se u pravi spektakl modnih promašaja. Umjesto glamura i elegancije, mnoge zvijezde odlučile su “riskirati” s odjevnim kombinacijama koje su izazvale šok, smijeh, ali i nevjericu.

Kič, perje i potpuni modni kaos

Tori Spelling pojavila se u korzetu koji je izgledao kao da prkosi gravitaciji, dok je Cheryl Porter doslovno zasjala u šarenoj haljini s ružičastim “pom-pom” detaljima, izgledom koji su mnogi usporedili s izlogom slastičarnice.

Kylie Cantrall pokušala je igrati na sigurno s dizajnerskim komadom, no njezina crvena haljina s neobičnim detaljima više je podsjećala na kostim nego na modni pogodak.

Kad moda ode predaleko

Fotografkinja Anna Lee potpuno se “izgubila” u voluminoznoj zelenoj haljini bez forme, dok je Michelle Joy šokirala kombinacijom poderanog korzeta, mini suknje i prozirnog dodatka.

Trisha Paytas odlučila se za crno-bijele pruge s neonskim detaljima, izgledajući poput lika iz filma Beetlejuice, dok je Charlotte Lawrence odabrala oskudnu kombinaciju koja je više otkrivala nego skrivala.

Više nije jasno, moda ili kostim?

Jenevieve sakrila se iza oversized jakne i širokih hlača, dok je Moliy svoj outfit gotovo u potpunosti prekrila upečatljivim čizmama od perja.

Za kraj, Agnez Mo pojavila se u kaotičnom odijelu s lancima i ogromnim naočalama, kombinaciji koja je izgledala kao da je nastala u zadnji tren, bez jasne ideje.

Crveni tepih ove godine definitivno nije bio dosadan, no pitanje je jesu li zvijezde otišle korak predaleko. U galeriji pogledajte sve modne kombinacije i sami procijenite tko je pogodio, a tko potpuno promašio.