Ovo više nisu samo obrisi: Nove fotografije Kranjčevićeve pokazuju koliko je blizu kraj

Izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj napreduje nevjerojatnom brzinom. Kako sada stvari stoje, uistinu će sve biti gotovo do kraja ove godine jer napredak se može vidjeti gotovo svakodnevno.

Kamere Pixsella snimile su 15. ožujka 2026. fotografije iz zraka koje odlično pokazuju napredak izgradnje modernog, suvremenog, nogometnog stadiona. Jedna tribina već je dobila svoj krov, a još su dvije tribine gotovo potpuno izgrađene. U fotogaleriji pogledajte kako to izgleda.