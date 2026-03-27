Bivši reprezentativac: 'Jedno vrijeme smo tu imali problema, ali sada su svi na nivou'

Hrvatska je jučer u Orlandu pred 40 tisuća, mahom kolumbijskih, navijača porazila doprvaka Južne Amerike, Kolumbiju, s 1-2. Utakmica je to u kojoj su gotovo svi naši igrači bili na jednoj vrhunskoj razini, a napokon je proradila i formacija s tri stopera.

Zato smo kontaktirali bivšeg reprezentativca s 30 nastupa za našu reprezentaciju Daniela Šarića koji nam je kazao kako su se njemu dojmili Vatreni.

"Ne bi sada išao u dublju analitiku i detalje, ali odigrali smo jednu odličnu utakmicu. Ako uzmemo u obzir da je ovo bio sastav koji gotovo sigurno da neće nastupiti na Svjetskom prvenstvu, kao i činjenicu da smo igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija Južne Amerike koja je u jednom trenutku bila bez poraza u 28 utakmica, stvarno ne bi imalo smisla sitničariti," kaže Šarić koji potom komentira i sastav.

"Izbornik Dalić je rekao da neće ići s trojicom otraga, ali je ovog puta to izgledalo dobro. On zna gdje može bolje, ali ponavljam, ovo je bio ozbiljan protivnik i naši su igrači dobro reagirali. Marco Pašalić je odigrao dosta dobro, bio je jako neugodan ofenzivno, Luka Vušković je pokazao da je dobar igrač koji igra u tom sastavu u klubu, ali i drugi su odigrali dobro," komentira naš sugovornik koji kaže kako misli da će na Svjetskom prvenstvu Hrvatska ipak igrati s četvoricom:

"Ipak, mislim da ćemo unatoč dobroj igri igrati s četvoricom otraga na prvenstvu. To je postava s kojom smo upoznati, koja nam je donijela uspjehe i u kojoj se dobro osjećamo. Tako da mislim da će ona biti prvi izbor, a pogotovo ako se vrati Joško Gvardiol".

Dakle, Vušković ispada iz sastava?

"Ne mora značiti. Vušković igra u sustavu s tri braniča u HSV-u, ali ne mora značiti da ne može igrati s četvoricom. On je sjajan igrač, ponajbolji na toj poziciji u Bundesligi i teško mi je za vjerovati da ne bi mogao igrati u sustavu s četvoricom obrambenih igrača. Stvarno je jako zreo, a sada da li će biti u prvoj postavi to ćemo tek vidjeti," komentira bivši reprezentativac.

Šarića smo zamolili i da prokomentira suprotnu stranu terena - napad. Igor Matanović je zabio, dobro je igrao i Petar Musa, dok su dva "sigurna", Ante Budimir i Andrej Kramarić bili na klupi.

"Da, jedno vrijeme smo imali problem s napadačima, a sada su svi na visokom nivou. To je odlično za reprezentaciju. Mislim da će Budimir biti prva opcija jer je konstanta, tu je i Kramarić koji može pokriti više pozicija. Matanović se digao u zadnje vrijeme i sada i on zabija, ali dobar je i Musa. Što se tiče Belje, on se svakako ima pravo uz ovakvu formu nadati pozivu. Samo mora ovako nastaviti. Da li će pozivi stići - ne znam, ali sigurno je da je u odličnoj formi."

Za kraj je bivši igrač Rijeke i Dinama komentirao i kakve su nam šanse:

"Imamo tešku skupinu, ali mi svjetska prvenstva igramo jako dobro. Napravili smo već tri dobra rezultata, što je stvarno impresivno za zemlju veličine Hrvatske, a jučer smo pokazali da se možemo nositi i s odličnim reprezentacijama i u slabijem sastavu. Mentalno smo na razini i možemo se nositi sa svima, a ostalo je i malo sreća," zaključio je naš sugovornik.

