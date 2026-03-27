Sve je na izvol’te: Jesu li ovo najgolišaviji outfiti s crvenog tepiha? Prosudite sami

Crveni tepisi već desetljećima donose glamur i eleganciju, no posljednjih godina granica između sofisticiranog i provokativnog sve se više briše. Jedan trend posebno se istaknuo - prozirne haljine i kombinezoni ispod kojih se jasno nazire donje rublje ili minimalistički komadi koji malo toga prepuštaju mašti.

Ovaj odvažan stil, koji balansira između seksepila i modne hrabrosti, postao je omiljen među brojnim zvijezdama. Među najistaknutijima su Rita Ora, Halsey, Noah Cyrus i Ellie Goulding, koje redovito biraju odjevne kombinacije koje naglašavaju figuru i samopouzdanje.

Samopouzdanje kao ključ

Ovakvi outfiti zahtijevaju mnogo više od samog modnog ukusa, ključ je u samopouzdanju. Upravo to pokazuju i modne ikone poput Hailey Bieber i Emily Ratajkowski, koje su ovaj trend podigle na novu razinu i pretvorile ga u simbol moderne ženstvenosti.

Ni modeli poput Amelie Gray Hamlin i Alexis Ren ne zaostaju, prozirne tkanine i čipka postale su njihov zaštitni znak na glamuroznim događanjima.

Granica između mode i provokacije

Trend se proširio i na filmsku industriju te društvene mreže, pa tako glumice poput Mie Goth, kao i brojne influencerice i reality zvijezde, sve češće biraju upravo ovakve kombinacije.

Iako jedni smatraju da je riječ o vrhuncu modne slobode i izražavanja, drugi tvrde da su zvijezde otišle korak predaleko. No jedno je sigurno, prozirne haljine i “donje rublje kao outfit” i dalje su nezaobilazan trend koji ne prestaje izazivati reakcije.

