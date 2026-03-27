Pogledajte štetu koju je pretrpio KC Dražen Petrović: 'Već smo ranije najavljivali...'
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

27.3.2026.
16:43
Hina
Marko Lukunic/PIXSELL
U nevremenu koje je pogodilo glavni grad, Košarkaški centar Dražen Petrović pretrpio je značajnu štetu, zbog ozbiljnog oštećenja krovišta i pomicanja kupole dvorana je proglašena nesigurnom te je zatvorena do daljnjega.  

"Draženov dom je srce zagrebačkog sporta, a prizori koje smo danas vidjeli potvrđuju razmjer štete“, rekao je u petak predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić koji je s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem obišao KC Dražen Petrović.

"Jučer smo na sjednici Gradske skupštine donijeli povijesnu odluku o preoblikovanju KK Cibona u dioničko društvo kako bismo klubu osigurali budućnost, a danas smo ovdje da mu osiguramo i dom. Već smo ranije najavljivali nužnu obnovu ovog objekta, ali ova nas je nepogoda primorala da s planiranja prijeđemo na hitnu, izvanrednu sanaciju“, izjavio je Mišić.

Istaknuo je spremnost Gradske skupštine da se osiguraju sredstva potrebna za sanaciju svih javnih objekata stradalih u nevremenu te mogućnost pronalaska rješenja za pomoć građanima, kojima će to biti potrebno, priopćeno je iz zagrebačke Gradske skupštine.

Dražen PetrovićNevrijemeZagreb
