Stablo palo na tračnice: Širi se snimka munjevite reakcije putnika i osoblja

Vlak koji je danas u 14.45 krenuo iz Bjelovara prema Zagrebu zaustavio se već nakon nekoliko kilometara vožnje, u mjestu Klokočevac. Razlog? Stablo koje je palo na tračnice i potpuno blokiralo prolaz kroz šumski dio pruge, piše Bjelovar.live.
No, umjesto čekanja i nervoze, putnici i osoblje reagirali su munjevito. Nekolicina njih izašla je iz vlaka, organizirala se u hodu i zajedničkim snagama uklonila čak dva stabla s pruge. Cijela akcija trajala je tek desetak minuta, nakon čega je vlak bez problema nastavio put prema Zagrebu.
Za svoj trud "terenska ekipa" nagrađena je pljeskom ostalih putnika, a snimka ove nesvakidašnje intervencije brzo se širi i pokazuje kako se uz malo dobre volje problem može riješiti brže nego što itko očekuje.