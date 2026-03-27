ZATRPANI SNIJEGOM

Kaos u Korenici, situacija se pogoršava: U tijeku je spašavanje obitelji s malom djecom

Snijeg i snažan vjetar stvaraju velike probleme na području Općine Plitvička Jezera, upozorio je Komunalac Korenica u najnovijem priopćenju.

Situacija se, kako navode, u pojedinim trenucima dodatno pogoršava – oborine ne prestaju, a nanosi na cestama otežavaju promet i rad službi.

Građanima je upućen jasan apel da ne koriste vozila jer dolazi do zaglavljivanja na prometnicama, što usporava čišćenje. Parkirališta u Korenici trenutačno nisu u funkciji jer su prioritet glavne prometnice. Zbog pada kablova u Drakulić Rijeci, Korenica je ostala i bez električne energije.

Dramatične situacije na terenu

Dežurne službe zaprimile su poziv za spašavanje obitelji s malom djecom koja je ostala zarobljena u vozilu na području Krbavice. Na teren su odmah upućeni vatrogasci i strojevi, piše Lika Club.

Zbog brojnih vozila koja su zapriječila ceste diljem općine, ponovno se apelira na građane da ostanu u svojim domovima: “Molimo na odgovorno ponašanje i ostanak na sigurnom kako bi službe mogle nesmetano raditi. Na terenu smo već devet sati bez prestanka".

Unatoč teškim uvjetima, jedna osoba zarobljena u vozilu na području Plitvica Sela je na sigurnom i zbrinuta na toplom. Trudnica koja je trebala liječničku pomoć uspješno je upućena prema bolnici. Iz Komunalca dodaju kako ekipe HEP-a rade na otklanjanju kvarova i pokušavaju vratiti struju u Sertić Poljanu, Poljanak i Plitvica Selo, dok ralice neprekidno čiste prometnice.

27.3.2026.
15:49
Andrea Vlašić
Hrvoje Kostelac/PIXSELL
KorenicaLikaSnijegParalizaPromet
