Bura u Rijeci nosila ljude, Dalmacija odsječena za kamione: 'Ništa ne javljaju...'

'KATASTROFA' /

Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje, a bura s orkanskim udarima još stvara probleme u priobalju. Dvije osobe teško su ozlijeđene jučer u Rijeci kad ih je odnijela bura. Primljene su potom u bolnicu na obradu, potvrdili su u KBC-u Rijeka. Jedna pacijentica je, dodaju, puštena na kućnu njegu, a druga zadržana na liječenju.

A zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, i obratno. Zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila.

HAK upozorava da nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetuju da ne kreću na put dok ne dobiju informaciju da su ceste otvorene i prohodne.

Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, ne kreću na put bez zimske opreme te, ako je moguće odgode put dok se situacija ne smiri.