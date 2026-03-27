Mrkopalj prekriven snijegom! Evo kome je načelnik poslao apel: 'Morate podići ljestvicu'

U Mrkoplju još uvijek jako puše bura, za kamione nema slobodnog prolaza. Ekipa RTL-a Danas automobilom je prošla autocestom do Mrkoplja, ograničenje je većinom 40 km/h, s obzirom na to da vjetar puše i nanosi snijeg na ceste.

U Mrkoplju ga je palo oko 80 centimetara, a odgođena je i nastava.

Razgovarali smo s načelnikom Općine Josipom Brozovićem, koji se osvrnuo na odgodu nastave. "To je vjerojatno ingerencija ravnateljice, koju ja potpuno podržavam. Uvjeti za promet jučer su bili vrlo teški tako da mislim da ljudi koji rade u firmama koje održavaju snijeg nisu pratili intenzitet kojim su oborine padale te mislim da bi ugovorni izvođač radova malo trebao podignuti ljestvicu", govori nam Brozović.

Intervencije kod starijih ljudi

"Koliko god mi bili naviknuti (na oborine), mislim da stanovnici Gorskog kotara zaslužuju ispoštivanje ugovorenih ugovora jer tu uslugu jako skupo plaćaju", dodaje načelnik.

Ističe da je bilo intervencija kod starijeg stanovništva. "Imamo problem jer su se neka stabla nagnula uz prometnice, obaviješten je HEP, puno je problema s optičkim kablovima koji nisu postavljeni na adekvatan način na što smo upozoravali svojevremeno. Ali eto, izvođači rade po napucima RUNE, pozdrav RUNE...", poručio je Brozović.

"Zvali su nas isključivo zbog snijega, kojeg je u pravilu metar posvuda. To su većinom starija samačka stanovništva, koja neke potrebite stvari ne mogu odraditi bez pomoći komunalnog poduzeća", zaključuje načelnik.