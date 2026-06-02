Više od 1000 trkača u Čakovcu će na CK10 utrčati u ljeto
Više od 1000 trkača iz Hrvatske i inozemstva očekuje se 21. lipnja na 7. izdanju Čakovečkog noćnog cenera – CK10, jedinstvene utrke koja godinama označava početak ljeta. Dok većina utrka bira vikend koji najbolje odgovara kalendaru, CK10 tradicionalno bira simboliku. Zato se utrka održava svake godine upravo 21. lipnja, na prvi dan ljeta, a start utrke kreće točno u 21:06 sati. Nekoliko minuta prije sumraka više od tisuću trkača zajedno kreće ulicama Čakovca, trčeći prema najkraćoj noći u godini, u ljeto.
Utrka vodi ulicama Čakovca - od perivoja do dvorca
Na jednom mjestu održavaju se dvije utrke – CK10 na 10 kilometara i IPC5K, utrka na 5 kilometara. Mnogi upravo ovdje istrče svoju prvu službenu "peticu", dok iskusniji trkači love osobne rekorde na jednoj od najbržih i najravnijih cestovnih staza u Hrvatskoj, uz tek oko 20 metara promjene visinske razlike.
Start se nalazi uz Perivoj Zrinskih, a cilj nakon 5 ili 10 kilometara vodi ravno u srce povijesti – u atrij Staroga grada Zrinskih. Mnogi trkači upravo taj finiš opisuju kao jedan od najljepših u Hrvatskoj. Osvijetljene zidine, glazba, navijači i atmosfera koja više podsjeća na festival nego na sportsku priredbu stvaraju gotovo filmski završetak utrke.
Čakovec na jednu večer postaje sportsko središte regija
Tijekom večeri Čakovec potpuno mijenja svoje lice. Centar grada postaje velika sportska zona, kafići i terase puni su gledatelja, a utrka postaje događaj koji okuplja i trkače i građane. Mnogi lokalci svake godine dolaze isključivo zbog atmosfere, bez obzira sudjeluju li u utrci.
Utrka u kalendaru World Athleticsa, a pobjednici s čak 3 kontinenta
“Od utrke koju smo sanjali, CK10 je postao utrka u kojoj se ostvaruju snovi.” istaknuli su organizatori. Od lokalne utrke CK10 je danas prerastao u međunarodni sportski događaj. Posljednjih godina na startu se okupljaju trkači iz više od deset država i s nekoliko kontinenata, dok broj prijavljenih redovito premašuje tisuću sudionik. Pobjednici su bili trkači sa čak tri kontinenta, iz Afrike, iz Sjeverne Amerike i Europe.
Dodatnu vrijednost utrka je dobila nakon što je certificirana i službeno izmjerena na 10.000 metara prema međunarodnim standardima. Time je CK10 uvršten u kalendare Hrvatskog atletskog saveza i World Athletics federacije, što znači da se ostvareni rezultati priznaju za službene statistike i rang-liste.
„Velika nam je čast što je dugogodišnji rad prepoznat i na međunarodnoj razini. No ono što CK10 čini posebnim nije samo certifikat ili broj trkača, nego zajedništvo koje se osjeti na svakom koraku. Ovdje zajedno trče početnici, rekreativci, profesionalci, tvrtke, klubovi i cijele obitelji“, poručuju organizatori.
Društveno odgovorna utrka
Poseban dio priče već godinama čini i socijalna zadruga Humana Nova koja izrađuje službene majice i platnene vrećice za sudionike. A upravo su i zaposlenici i partneri utrke Humana Nova i najvatreniji sudionici, jer svake godine, njih 30-ak i završi ovu zabavnu utrku! Na taj način utrka povezuje sport, lokalnu zajednicu i društveno odgovorno poslovanje.
CK10 je također prepoznat kao važan poslovni i B2B događaj na kojem sudjeluju brojne međimurske tvrtke, sportski kolektivi i neformalne skupine građana koje kroz zajednički nastup promoviraju zdrav život i timski duh.
Hello Summer - after run party i proslava najkraće noći u godini
Nakon prolaska kroz cilj slavlje se nastavlja na onome što će postati uskoro i tradicionalni "Hello Summer" after run party u prostoru dvorišta Staroga grada Zrinskih. Uz glazbu za koju su zaduženi kroz dan MC Berto i DJ Luksi, a na Hello Summer dijelu glazbeni je selektor DJ Butterfly Jam, uz druženje, svjetlosne efekte i odličnu atmosferu, trkači i posjetitelji zajedno slave dolazak ljeta.