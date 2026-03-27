POGLEDAJTE SNIMKU /

Nesreća uznemirila vozače: Naleti vjetra prevrnuli prikolicu

Foto: Screenshot/eMedjimurje

27.3.2026.
17:46
Andrea Vlašić
Jaki udari vjetra izazvali su probleme na cestama, a jedna nesreća posebno je uznemirila vozače.

Naime, zbog snažnog vjetra došlo je do prevrtanja prikolice, i to potpuno iznenada. Vozač u tom trenutku nije mogao zadržati stabilnost vozila, no srećom, prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, piše eMedjimurje.

Na vozilu je nastala materijalna šteta, a na teren je ubrzo stigla policija koja obavlja očevid i regulira promet. Zbog nesreće promet se na tom dijelu odvija otežano.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko jaki naleti vjetra mogu biti opasni, osobito za vozila s prikolicama i teretom. Nadležne službe apeliraju na vozače da prilagode brzinu i budu dodatno oprezni, posebno na otvorenim dionicama gdje su udari vjetra najizraženiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Stablo palo na tračnice: Širi se snimka munjevite reakcije putnika i osoblja

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
