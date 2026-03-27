Usred orkanske oluje Hrvatskoj prijeti nova nepogoda: Na snazi već izvanredne mjere!

Zbog nastavka obilnih oborina u petak i subotu očekuje se daljnji porast vodostaja na donjem dijelu sliva Kupe, Une, lijevih pritoka Save te na manjim vodotocima sliva Drave, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Pojedine rijeke, navodi DHMZ, već su dosegnule mjere obrane od poplava, a postoji mogućnost i dostizanja visokih mjera obrane.

Izvanredne mjere obrane od poplava uvedene su na rijeci Sunji u Sunji, a u pripremnom stanju su kod Bednje u Lepoglavi, Gline u Širokoj Rijeci, Ilove u Maslenjači, Korane u Velemeriću i Karlovcu, Kupčine kod Lazina brane, Male Neretve kod Opuzena, potoka Vojlovica u Čačincima, sabirnog kanala autoceste Zagreb-Rijeka kod Lazine te Une u Hrvatskoj Kostajnici.

Redovne mjere obrane na snazi su za Glogovnicu u Koritni, Krapinu u Kupljenovu, Lonju kod mosta u Lonjici, spojni kanal ZLGČ u Poljanskom Lugu te Zelinu u Božjakovini.

Stanje i prognoza vodostaja

Vodostaji Save do Stare Gradiške su u porastu i takav trend će se nastaviti, dok su nizvodno trenutačno u stagnaciji, ali s očekivanim rastom. U gornjem toku Save tijekom vikenda očekuje se prestanak rasta, dok će donji tok i dalje rasti.

Na Kupi su vodostaji u gornjem toku u opadanju, dok su nizvodno u porastu, s očekivanim padom krajem vikenda u višim dijelovima i nastavkom rasta u donjem toku. Vodostaji Gline također su u porastu, uz mogućnost smirivanja krajem vikenda.

Na Korani je zabilježen rast vodostaja uz očekivano opadanje krajem vikenda, dok Una i dalje raste i taj će se trend nastaviti i tijekom vikenda.

Na Dunavu, Muri i Dravi vodostaji su trenutačno stabilni, no očekuje se njihov blagi porast tijekom vikenda.

